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街口託付寶昨上線 金管會：未核准 籲投資人留意風險

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會證期局今表示，並沒有核准街口託付寶的架構，會立即請街口來說明，看是否涉及違法。（本報資料照片）
金管會證期局今表示，並沒有核准街口託付寶的架構，會立即請街口來說明，看是否涉及違法。（本報資料照片）

「街口託付寶」昨上線，號稱民眾把錢放進託付寶，享預期年化收益率1.2%～2.5%，且能隨時提出，並能即時免手續費的提領回使用者的銀行帳號。但金管會證期局今表示，並沒有核准街口託付寶的架構，會立即請街口來說明，看是否涉及違法，呼籲投資人在主管機關釐清之前，必須留意自身權益。

證期局表示，今年二、三月時街口投信有向金管會申請，用電子支付帳戶來申購基金，裡面流程架構中都沒有提及到託付寶的架構，所以今年四月六日金管會才核准，但現在街口上線的內容新增託付寶架構，卻沒有來跟金管會說明，金管會是昨天看到新聞才知道。

證期局表示，昨天新聞才爆出來，現在會立刻請街口投信來說明，依照規定投信不能直接或間接保證收益，現在要來看託付寶的架構是否違法到投信投顧的規定。

但因為街口金融科技公司說預期收益不是由投信提供，而是由金融科技公司提供，今管會恐管不到？證期局強調，當初街口來申請就沒有涉及到上層母公司的託付寶架構，只要跟投信特許事業有連結，跟金管會核准的基金有相關，金管會就要來釐清。

街口今表示，昨天上線後已有1.5億的託付保規模。金管會是否可能叫街口立刻停止託付寶服務？證期局表示，要叫街口停止，必須要有一個依據，所以現在才趕快請業者來釐清。

證期局今強調，街口託付寶沒有經過金管會核准，在做投資決策要做風險判斷，注意權益保障，等金管會釐清前，提醒投資人風險要留意自身權益。金管會也強調，也要看保管銀行彰銀會不會收，若不收，就會退回投資人帳戶。

若金管會釐清後涉及違法，投資人要怎麼辦？證期局表示，若涉及違規，街口就要把錢退回去，前提要先釐清有沒有違規。

金管會

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