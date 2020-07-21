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不當勸誘客戶借錢買保單 金管會一口氣開罰6金融機構

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保險局今一口氣開罰3家銀行、3家壽險公司總共990萬元罰單。記者戴瑞瑤／攝影。
保險局今一口氣開罰3家銀行、3家壽險公司總共990萬元罰單。記者戴瑞瑤／攝影。

金管會近兩年緊盯不當勸誘保戶透過房貸或保單借款買保單，保險局今一口氣開罰3家銀行、3家壽險公司總共990萬元罰單，其中以3家銀行被罰最重，包含兆豐銀、台企銀與一銀，另法巴人壽、保誠人壽、第一金人壽三家壽險各被罰60萬元。

保險局表示，上述6家金融機構主要都是跟客戶以房貸或保單貸款，再購買新的投資型保單有關，去年啟動的專案金檢，就發現兆豐銀、中小企銀與一銀三家銀行的保經代部門有類似缺失。

保險局說明，銀行保經代的客戶以房貸或保單借款，再購買投資型保單，業務員必須要在報告書上填寫正確的保費來源，且業務員對於同一保戶同天投保不同保險，業務員在報告書上應該要填寫保戶實際財務狀況，但卻發現填寫不實，三家銀行共有13件類似案件，其中兆豐銀件數有6件、台企銀有4件、一銀有3件。

保險局也表示，上述13件案件，皆各購買法巴人壽、保誠人壽、第一金人壽等壽險公司的保單。對於壽險公司來說，在核保時，應該要對於客戶辦理房貸再購買保單時，確實進行事後查核，查證保戶的保費來源、收入與財務狀況，以了解保戶的適合度。

另保險局也有發現三家銀行有其他廣告文宣不實等缺失，因此對兆豐銀開罰330萬元、台企銀開罰300萬元、一銀開罰180萬元，另對三家壽險各開罰60萬元，總共一口氣開出990萬元罰單。

金管會從去年起就緊盯各保險公司與銀行，要求理專跟業務員不能勸誘保戶借款去買保單。金管會去年9月才針對5家銀行一舉開罰，共開罰170萬元，包括安泰銀行、花旗銀行、中信銀、華南銀、彰銀，今年二月與五月再抓南山人壽與國泰人壽。

保單 兆豐銀 壽險公司

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