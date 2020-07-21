「我的婆婆怎麼這麼可愛」婆婆對保險的誤解你也有嗎？

「身故保險金受益人」的設定或變更，容易造成完美保障防護網的破洞。最近火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」，點出劇中出現的幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題：是否該明確指定保險受益人、不清楚指定受益人與未指定受益人的差別、可不可以要求放棄保險理賠金。

劇中婆婆在自己小兒子婚後不幸意外去世之後，因為身故保險金給付問題，讓婆婆回想起當初以小兒子為被保險人購買壽險時，保單受益人僅填寫「法定繼承人」；兒子婚後婆婆沒有進行變更指定受益人，造成婆婆誤以為媳婦將成為兒子身故保險金給付之「唯一」受益人。

AIA友邦人壽解釋，指定身故保險金受益人為「法定繼承人」，即等同有指定受益人，其實有繼承順序與應繼分之分配比例。劇中的小兒子與媳婦婚後並無小孩，且公公也早已過世，因此，根據民法規定，媳婦與婆婆將各獲得50%的身故保險金，而非依劇中所演將由媳婦一人獨得全額保險金。

AIA友邦人壽建議，在指定身故保險金受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比例，最後再填上「法定繼承人」比較全面。

另外，劇中婆婆不甘心保單自己繳，身故保險金卻由媳婦獨得，因此要求媳婦簽署放棄理賠金的繼承宣告。

AIA友邦人壽表示，保險金的受償權與民法繼承權不同，就算法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司基於保險契約仍會給付保險金給指定法定繼承人。因此，劇中媳婦即使放棄繼承，仍可領到先生的身故保險金給付。

AIA友邦人壽指出，保險公司不會提供「放棄繼承申請書」此類表格，只有保單的要保人才可以向保險公司提供「變更受益人」的申請，且要保人須於保險事故發生前提出申請，並經被保險人簽章同意。