央行守29.4元？台幣升1.2分收29.553元 寫26個月高

央行力抗熱錢推升新台幣，今（21）日尾盤再度出手阻升，壓抑新台幣升值力度，從最高1.56角收斂至升值1.2分，終場收在29.553元兌1美元、升值1.2分，連續三個交易日走升，寫下近2年3個月新高。台北與元太外匯經紀總成交量12.65億美元。

台股今日盤中指數12,450點，衝破史上最高收盤價12,424點，終場收在12,397點，上漲223點，外資加碼逾百億元，熱錢湧入加上出口商進場拋匯，新台幣早盤一路升值，最高升值1.56角、升抵29.409元，升值態勢凌厲，成為今日亞洲中相對強勢貨幣。

匯市交易員指出，台股早盤攻強，外資明顯偏匯入，加上出口商續拋美元，激勵新台幣大幅度走升，新台幣持續往29.4元整數關卡叩門。

但央行力守29.4元價位，接近尾盤後照例出手，強勢收斂新台幣漲幅，新台幣今日小幅升值1.2分，但收盤價仍寫下近2年3個月新高。

匯銀主管指出，金管會主委黃天牧日前指出，台灣股市基本面良好。此外，台灣新冠肺炎疫情控制得宜，民眾多半恢復基礎經濟活動，台積電又持續領漲，股價表現優異，帶動整體台股走向多頭，外資偏匯入強勢推升新台幣匯價，不過預料央行把關下，短線新台幣不容易升破29.4元整數價位。