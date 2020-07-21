京城銀攜手用心快樂社會企業 打造偏鄉兒童藝術

京城銀行73%的分行座落於南台灣，耕耘當地多年，深知城鄉間資源的差距，也明白教育是改變一切的開始。此次，與SEE用心快樂社會企業於7月中旬一同前往位於台南後壁區的新嘉國小，舉辦為期三天的偏鄉兒童藝術美學紓壓課程。課程內容除了讓孩童認識情緒健康的重要、透過藝術找到正確紓壓方式，亦結合京城銀行核心職能，經由設計的理財遊戲推動金融教育，引導偏鄉的小朋友們從小建立正確的理財觀念，擺脫財務的惡性循環。

京城銀指出，在課程正式開始前的參訪，遇見該校一位特殊生，新嘉國小校長林良駿說，「這位孩子還沒入學前，我就去家訪，因為早療要越早開始越好，但是家人沒有這樣的概念，我就每個禮拜親自接送孩子去做早療服務，直到家人看到孩子的改變，開始自己送去早療。偏鄉學校不在乎人多，在乎的是把每一個孩子顧好。」

校長的教育理念，與京城銀行一直以來的經營理念相符，京城銀行的社會參與活動，從在地社區出發，其核心精神不在於舉辦場次或是投入金額總數的多寡，而是傾聽所需，帶給當地社區民眾「在地的感動」。

京城銀指出，看著孩子們在藝術家盧俊翰的引導下，專注地畫出後壁區特有的金黃鼠耳蝠和宋江陣，繽紛的色彩，創造屬於家鄉文化的畫作。偏鄉教育，需要長期且穩定支持的力量，教育脫貧也不是僅靠學科成績來定義。結合當地特色，讓孩子在土地、環境和文化中探索自我，找到內心的力量，陪伴孩子們持續地走下去，是京城銀行的期望。