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退休理財規劃夯 證交所與國泰投信22日主辦投資講座

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所與國泰投信明（22）日在台北聯合主辦投資講座，時間為下午2時30分至4時30分，除有今（2020）年交易制度宣導之外，國泰投信經理楊正豪將主講國際金融展望與退休理財規劃。

報名證交所舉辦的投資講座網址為：https://act.twse.com.tw/R1090702/

台北場在101大樓九樓證交所會議室舉行，因101大樓出入管制，證交所人員將在活動當日下午2點在101大樓1樓大廳發放臨時出入證。未能蒞臨現場參加的投資人歡迎連結證交所網站https://webpro.twse.com.tw/ 同步觀賞節目。

證交所說，因配合政府防疫措施，以實名制及擴大座位間隔等配套措施，並配合疫情變化隨時調整場次。

證交所今年與國票證券、元大證券、統一證券、華南永昌證券、日盛證券、國泰投信暨群益投信聯合主辦投資講座，場次網址在此

證交所 國泰

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