「星展豐盛私人客戶」推兩年 台財管躍升集團第三大

外銀在台財務管理給成績單。星展銀（台灣）今（21）日公布成績，「星展豐盛私人客戶」在台推出兩年，並於業務成立一年後保持雙位數成長，台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第三大財富管理市場。

下一階段，為了響應金管會推廣雙語示範分行的目標，預計將在2020年下半年，星展銀將在台灣更多分行推出雙語服務，協助提升台灣金融產業競爭力。星展銀行（台灣）率先於2019年12月，在外籍人口密度高的天母地區，設立星展全台首間、同時也是台灣首批雙語示範分行。

對於數位金融發展，根據統計，截至2020年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長3倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。另一方面，隨著數位化交易比例的上升，2020年上半年分行櫃檯每月平均臨櫃服務的交易筆數，則較前一年同期年減少18%，足見數位化已是無可抵擋的趨勢。

星展銀指出，自 1983 年進入台灣市場以來，星展持續透過投資台灣擴大在台業務與客戶規模。繼2008 年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，

2017年12月，星展銀行（台灣）更承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去2年消費金融總客戶數持續成長逾6%。為永續經營台灣市場，星展銀行（台灣）於2019年7月進一步增資新台幣22億5千萬元，增資後資本額達322億5千億元，資本結構更為穩健，新增資金則持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

2017年12月，因應合併原澳盛銀行財富管理業務後財富管理客群擴大，星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。在服務理念明確、硬體設備到位、產品與服務完整的驅動下，

做為一家以亞洲市場為重心的銀行，星展集團將台灣列為六大重點市場之一，是集團在亞洲佈局不可或缺的一環。與其他在台外商銀行相比，星展雖然進入台灣市場較晚，但也因此有機會能以不同的經營模式運作銀行業務，致力朝數位化銀行方向發展。

2020伊始，全球即遭逢新冠病毒疫情衝擊，對各行各業而言皆產生不同的挑戰。面對變動的環境，星展銀行（台灣）將持續配合主管機關政策，發展數位金融。