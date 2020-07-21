快訊

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

吃芭樂也能養肝？營養師大推6食材 但護肝最關鍵非飲食

「星展豐盛私人客戶」推兩年 台財管躍升集團第三大

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

外銀在台財務管理給成績單。星展銀（台灣）今（21）日公布成績，「星展豐盛私人客戶」在台推出兩年，並於業務成立一年後保持雙位數成長，台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第三大財富管理市場。

下一階段，為了響應金管會推廣雙語示範分行的目標，預計將在2020年下半年，星展銀將在台灣更多分行推出雙語服務，協助提升台灣金融產業競爭力。星展銀行（台灣）率先於2019年12月，在外籍人口密度高的天母地區，設立星展全台首間、同時也是台灣首批雙語示範分行。

對於數位金融發展，根據統計，截至2020年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長3倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。另一方面，隨著數位化交易比例的上升，2020年上半年分行櫃檯每月平均臨櫃服務的交易筆數，則較前一年同期年減少18%，足見數位化已是無可抵擋的趨勢。

星展銀指出，自 1983 年進入台灣市場以來，星展持續透過投資台灣擴大在台業務與客戶規模。繼2008 年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，

2017年12月，星展銀行（台灣）更承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去2年消費金融總客戶數持續成長逾6%。為永續經營台灣市場，星展銀行（台灣）於2019年7月進一步增資新台幣22億5千萬元，增資後資本額達322億5千億元，資本結構更為穩健，新增資金則持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

2017年12月，因應合併原澳盛銀行財富管理業務後財富管理客群擴大，星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。在服務理念明確、硬體設備到位、產品與服務完整的驅動下，

做為一家以亞洲市場為重心的銀行，星展集團將台灣列為六大重點市場之一，是集團在亞洲佈局不可或缺的一環。與其他在台外商銀行相比，星展雖然進入台灣市場較晚，但也因此有機會能以不同的經營模式運作銀行業務，致力朝數位化銀行方向發展。

2020伊始，全球即遭逢新冠病毒疫情衝擊，對各行各業而言皆產生不同的挑戰。面對變動的環境，星展銀行（台灣）將持續配合主管機關政策，發展數位金融。

財富管理 星展銀行 澳盛銀行

延伸閱讀

瑞銀：88%富人認健康勝一切

擔心被國安法鎖定 國際銀行查港客戶是否牽涉民運活動

憂國安法牽連 外商銀行積極審查港客戶政治風險

星展銀 推一卡通聯名卡

相關新聞

股匯齊揚 新台幣早盤升逾1角

美股那斯達克指數再創新高，台股早盤漲逾140點，突破12300點。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.550元開盤，...

新台幣開盤升1.5分 為29.550元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.550元開盤，升1.5分

啟蒙交易研究院攜手Speedy 舉辦期貨交易大賽

啟蒙時代交易研究院成立滿一年，已培育近400位交易高手，今（2020）年7月18日舉辦啟蒙盃第一屆大賽，集結啟蒙時代成立...

台版餘額寶 街口託付寶上線

有「台版餘額寶」之稱的「街口託付寶」昨（20）日正式上線。街口支付指出，民眾把錢放進託付寶，享預期年化增長率（收益率）1...

疫情衝擊趨緩 電支、電票消費金額雙成長

疫情衝擊趨緩，電子支付及電子票證5月消費金額雙雙回升，電子支付5月交易金額42.93億元，比上月增加一成五，電子票證5月...

兆豐銀創新商品 推「留房養老」

搶攻銀髮商機，兆豐銀行加快高齡者服務的異業結合腳步，首創留房養老安養信託，也成為首家加入租服全聯會包租代管媒合平台的銀行...

資金氾濫 公債殖利率探底

金融機構資金氾濫，激勵台債多頭號角高鳴。在買盤簇擁下，台灣5、10年期公債昨（20）日殖利率雙雙跌至歷史新低。資深券商主...

以房養老 件數額度雙增

以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）業務持續成長，根據金管會昨（20）日最新揭露的以房養老統計，到今年第2季止，核貸件數...

興櫃系統當機 疑硬體異常

因生技股開始轉熱的櫃買市場興櫃交易系統昨（20）日上午出現異常，櫃買中心總經理李愛玲表示，因為切換至使用異地備援，需要時...

金融國家隊 搶攻華人市場

財經立法促進院院長黃達業指出，政府必須加速推動金融併購並培育一流國際金融人才，未來金融的發展方向最重要就是要開拓中文華人...

央行尾盤作價 台幣走升

台北匯市昨（20）日再度上演土洋對作戲碼。外資股利匯出、出口商蜂擁拋匯，匯市「你丟我撿」風氣正盛，新台幣實質交易區間略微...

趁港政經動盪瞄準當地人才 兆豐擬釋50職缺

香港政經環境動盪，衝擊國銀香港獲利，但也帶來攬才契機，兆豐銀行總經理蔡永義表示，香港獲利雖仍在海外分行中居冠，但上半年已...

熱門新聞

抽中農遊券搶搬養生豆奶 宜縣農會驚呆：這商品竟最熱賣

全台首例缺角券！屏東男超商領三倍券 竟得2張5百殘券

他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

三倍券惹怨「哪一步錯了？」 網曝：12年前「反馬」就錯

經濟解析／日本為什麼需要台積電？

留意你的LINE！客庄旅遊券中獎率56%、5時前通知結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。