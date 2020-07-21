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凱基慈善基金會扶助 學童洪立杰獲總統教育獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會執行長曾錦隆(左一) 祝賀扶助學生洪立杰獲總統教育獎，並贈送書桌、電腦等學用品加以鼓勵。圖／凱基慈善基金會提供
凱基慈善基金會執行長曾錦隆(左一) 祝賀扶助學生洪立杰獲總統教育獎，並贈送書桌、電腦等學用品加以鼓勵。圖／凱基慈善基金會提供

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，提供突遭變故之學生家庭獎助學金與急難救助，九年來，協助逾千名學子。長期接受扶助的基隆月眉國小五年級學生洪立杰今（2020）年榮獲總統教育獎的肯定，他面對困境仍然奮發向上且孝順祖母的精神，令人動容。

洪立杰出生後，就與祖母相依為命，兩人生活主要依賴84歲祖母的老人年金，家裡的三餐常是依賴自學校帶回的營養午餐，上學穿的鞋子更常見破爛；在物質匱乏的環境下，立杰卻依然獨立乖巧且孝順，每天照顧需注射治療藥劑的祖母，在祖母半夜須緊急送醫時，更獨自一人勇敢地外出求援。他面對生活困境展現出的勇氣與努力，獲得總統教育獎的肯定。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，基金會三年前開始持續協助洪立杰就學與生活扶助，農曆年前，也親訪探視祖孫倆，致贈年節慰問金；知道立杰喜歡打球，基金會送給他籃球、球帽等運動用品，這次更幫他添購書桌和電腦，期望立杰有更好的學習資源與環境，平安健康成長。

月眉國小校長賴鴻吳表示，凱基慈善基金會長期協助月眉國小清寒學生，並因為洪立杰而擴大照顧基隆市的弱勢學生，相當感謝；洪立杰這次獲得總統教育獎，不但是對他自身照顧祖母，勇敢面對困境的肯定，也是同校同學的好榜樣；特別立杰以幼小的年紀，期望自己能當醫生，幫祖母看病並服務社會，相當值得鼓勵。期望立杰持續努力，孝順祖母，將來長大做個有用的人。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供急難救助以及助學金扶助，就是希望在弱勢學生遇到急難狀況時及時提供援助，讓學生能夠持續學習。凱基慈善基金會連續九年持續推動「愛，從小學起」弱勢學生助學金計畫，今年已完成徵件；凱基慈善機會期望所有學生都能不受家庭經濟環境影響，在學校中安心受教，成長茁壯而成為社會棟樑。

凱基證 總統教育獎 自學

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