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啟蒙交易研究院攜手Speedy 舉辦期貨交易大賽

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐表示，大盤指數即使在相對高檔，但經過訓練的交易者，有價差可圖就可以賺錢，操作獲利和指數位置高低並無關聯。圖/啟蒙時代交易研究院
啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐表示，大盤指數即使在相對高檔，但經過訓練的交易者，有價差可圖就可以賺錢，操作獲利和指數位置高低並無關聯。圖/啟蒙時代交易研究院

啟蒙時代交易研究院成立滿一年，已培育近400位交易高手，今（2020）年7月18日舉辦啟蒙盃第一屆大賽，集結啟蒙時代成立一年以來各梯次成績最優異、最具代表性的16位選手，參與兩階段啟蒙盃王者爭霸淘汰賽，以歐洲期貨交易所最具代表性的商品DAX為操作標的。

這次競賽選手使用SpeedyUnify進行對決，這套產品由國內期貨系統市占80%的移通數碼開發，該公司過往專為國內法人大戶、VIP 提供系統建置，堪稱交易界法拉利技術提供商。這次特別為啟蒙學院量身訂作動態交易箱、監控魚雷點位、核爆鍵等獨家武器，並實現類AI 半自動駕駛思維，提供交易人更具未來性的交易工具。

啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐由寶來期貨起步，職涯歷練寶來期貨與元大期貨自營部主管、寶富期貨信託事業總經理，最後以穩定可觀之操盤戰績受到華爾街人士青睞，獲聘於美國億萬富豪史蒂芬‧科恩（Steven A. Cohen）所屬的Point 72家族辦公室擔任PM資產經理人。

賴聖唐以獨特傳承教學模式結合姊妹企業移通數碼科技研發出超強力模擬交易軟體Speedy Unify，該產品除了系統是其他競品的十倍速快，還提供歷史盤測驗及外掛獨有研發交易策略輔具，短短不到一年，成功培育出上百位操作國內外期貨、股票選擇權的主觀交易人才。

在法人占比高速堀起的台灣證期市場結構中，一般股民因不懂交易，跟不上市場節奏，無法分享此波台股大漲的行情。常有人詢問，目前大盤指數已上萬二點，會不會太高？賴聖唐表示，經過訓練的交易者，有價差可圖就可以賺錢，和指數位置高低並無關聯。

啟蒙盃第一屆大賽共有16強出賽拚搏。圖/啟蒙時代交易研究院
啟蒙盃第一屆大賽共有16強出賽拚搏。圖/啟蒙時代交易研究院

期貨交易 寶來

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