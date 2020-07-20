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第一金人壽投資型保單 有三特色

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽今天(20日)表示，推出『「投」「利」雙響整合行銷專案』，建議積極型保戶選擇彈性較高的投資型保單；保守型保戶則可投保穩定性高的利率變動型年金

第一金人壽表示，即便7月1日起保險商品面臨一波調整，民眾還是可以利用不同的保險商品規劃財務。

可攻：選擇投資型保單，讓財富規劃更多元。

第一金人壽總經理林元輝指出，民眾若沒投保過投資型保單，但能承受風險、想嘗試較積極的投資，可以從相對單純的「全委」投資型保單開始規劃。第一金人壽傳富系列屬於全委的投資型保單，連結柏瑞投信及摩根投信兩個投資帳戶，保戶將資金交由兩大投信團隊操作，能享有低波動、穩健投資成效及月月撥回等多項好處。

投資經驗豐富的民眾，則可選擇一般投資型保單，如金鑽系列或鑫動系列，可自行挑選基金，並利用每年12次免費轉換，即時變更投資組合。

林元輝表示，第一金人壽7月20日全新推出的精選99系列保單，由九大投信聯手出擊精選35檔基金，其中包含九檔國人最愛基金，，提供保戶充足靈活的財務規劃保險商品。

可守：選擇利率變動型年金，即刻準備退休金。

在低利率環境，保守型民眾透過利率變動型年金，便能以穩健的複利方式創造退休現金流。後疫情時代台幣持續走強，依據台灣銀行歷史牌告匯率，今年6月美金匯率平均29.7元，較去年同期降低約5%，國人紛紛看準時機、逢低買進。

同為利率變動型年金，美元計價商品的宣告利率又會高於台幣計價商品，民眾如有餘裕，建議趁美金低點換匯投保。林元輝補充，保戶前六年如果需提前解約，以第一金人壽「美滿120」美元利率變動型年金為例，也只會收取最低門檻的1%解約費用，讓資金進退皆宜。

可抽獎：選擇積極/保守保單，都有機會獲得好禮。

第一金人壽表示，即日起，民眾只要透過第一銀行通路購買投資型或利率變動型年金達指定金額，就有機會參與抽獎活動，獲得一品夫人果汁搖搖杯及PHILIPS渦輪氣旋氣炸鍋等超值好康。

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