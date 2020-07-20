快訊

【光武揭密3】批王立強胡扯爆紅 中將翁衍慶當年險在滇緬被俘虜

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

英國保誠人壽 贊助英僑商會企業社會責任獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

英國保誠人壽長期關注企業永續ESG議題，並於2020年贊助台北英僑商務協會(British Chamber of Commerce in Taipei, BCCT)優良企業貢獻獎(Better Business Awards)，當中的企業社會責任獎項(Corporate Social Responsibility)，盼能達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多企業關注社會需求，回應大眾期待，共同實踐永續影響力。

英國保誠集團的宗旨為「幫助人們成就想望」，保誠相信，ESG企業永續不只是口號，而應該是企業核心價值的一環。因此，保誠多年來持續關注兒童議題，自2000年起攜手家扶基金會，倡議兒童保護並推動星願娃募款活動，於全台籌建20所彩虹屋，平均每年協助1,300名受虐兒童及家長接受心理諮商，遠離暴力陰影。

該集團2015年起結合保誠亞洲公益基金推出CHA-CHING兒童理財教育計畫，推廣「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大觀念，迄今已有超過30萬人受惠，以理財知識成就夢想。

英國保誠人壽於今年參與贊助企業社會責任 (CSR) 獎項，希望發揮正向影響力，鼓勵更多企業關注永續責任，並以長期策略回應社會需求，如同英國保誠人壽多年來倡議兒童保護，就是希望以實際行動喚起大眾對相關議題的重視，不只用行動成就想望，更希望帶動社會共好，讓大家一起好幸福。

2020年BCCT優良企業貢獻獎(Better Business Awards)共有五大獎項，包括企業社會責任獎、社會企業獎、企業多元文化獎、最佳企業領袖獎、與再生能源獎等，即日起至8月7日報名截止，歡迎各界企業踴躍報名，將成功的經驗分享周知。

相關新聞

109學年度上學期就學貸款 台銀8月3日申辦

暑假才剛開始，但也代表新學年即將展開，準備辦理就學貸款者注意了，臺灣銀行表示，109學年度上學期就學貸款臨櫃申辦作業將自...

合一第7根跌停！官網開放問答 緩解投資人恐慌

合一（4743）、中天（4128）今（20）日再度跌停，合一吞下第7根跌停。合一希望投資人不要過於恐慌，合一被限制分盤交...

錢滿為患 急尋去化管道

中央銀行6月宣布利率按兵不動，下半年振興經濟大任交由財政政策接棒演出，加上國內爆發「報復性消費」，央行今年再降息的機率已...

避險升溫 激勵債市走多

公債利率位處歷史低位，企業發債籌資更省息。新冠肺炎疫情確診人數增加、市場避險情緒升溫，激勵台灣債市走多，櫃買中心資料顯示...

我金融中心排名下滑 金管會提出三點說明

根據今年3月最新公布的第27次全球金融中心指數報告（GFCI 27），台北在全球排名第75名，下滑41名，金管會昨（19...

信用卡權益調整 優惠比一比

經過了6月30日信用卡權益大限，2020下半年信用卡市場大洗牌，加上振興三倍券上路，銀行業看中下半年消費力道反彈，也跟著...

近十年金融機構實施藏股逾70件 護盤為主

近十年來上市櫃金融機構實施庫藏股件數逾70件，多數是為了自家股票護盤，其次是轉換股份給員工，包括金控、銀行、保險公司以及...

金融業買庫藏股 門檻拉高

金管會將提高上市櫃金融機構買回庫藏股護盤條件，包括金控旗下保險子公司增訂淨值不得低於3%、銀行壞帳覆蓋率從40%大幅拉高...

買回轉讓員工的庫藏股 緊盯執行

為避免以留才為名、實則拉抬股價，對於買回轉讓給員工的庫藏股，若未執行完成，未來要再實施庫藏股時，部分金融機構的條件將再拉...

台新、中信信用卡走暖心路線 強化情感連結

新冠肺炎疫情讓銀行信用卡使用者出不了國，2020年許多議題都環繞著台灣地區，除了消費、生活、與防疫都在台灣，兩大信用卡發...

星展、玉山信用卡 主打環保訴求

今年年初疫情衝擊全球，工廠停工，飛機不飛，天空意外地藍，也讓人更重視環保議題，刷卡也能做環保，隨著環保意識抬頭，信用卡消...

公司債市場發燒 規模衝高

今（2020）年公司債市場熱滾滾，全年發行量可望突破2012年、刷新歷史新高紀錄。根據債券承銷商統計，今年以來截至6月3...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

最後12小時！可買書看電影 600元藝FUN券今晚截止登記

全台首例缺角券！屏東男超商領三倍券 竟得2張5百殘券

抽中農遊券搶搬養生豆奶 宜縣農會驚呆：這商品竟最熱賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。