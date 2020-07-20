台銀人壽保戶子女獎學金 開始受理

台銀人壽今(20)日表示，為回饋及獎勵保戶子女敦品勵學，培育更多優秀人才，提供保戶子女獎學金申請，請保戶把握活動期間，踴躍提出申請。本活動採取「網路申請」，於2020年7月20日~2020年8月20日期間受理申請。

保戶於線上完成申請手續，系統將自動回覆確認；約於9月底前辦理抽獎，公開抽獎活動結束後，於台銀人壽官網公布各組中獎名單，並以E-mail的方式通知各得獎人於期限內至網站上傳應檢附之資料，經本公司審查文件通過後，獎學金即匯款至得獎人之帳戶。

台銀人壽表示，有關本年度保戶子女學金抽獎活動詳細辦法，可上台銀人壽網站查詢，或請來電0800-011-966客服中心及各地分公司洽詢。