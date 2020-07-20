快訊

【光武揭密3】批王立強胡扯爆紅 中將翁衍慶當年險在滇緬被俘虜

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

台銀人壽保戶子女獎學金 開始受理

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台銀人壽今(20)日表示，為回饋及獎勵保戶子女敦品勵學，培育更多優秀人才，提供保戶子女獎學金申請，請保戶把握活動期間，踴躍提出申請。本活動採取「網路申請」，於2020年7月20日~2020年8月20日期間受理申請。

保戶於線上完成申請手續，系統將自動回覆確認；約於9月底前辦理抽獎，公開抽獎活動結束後，於台銀人壽官網公布各組中獎名單，並以E-mail的方式通知各得獎人於期限內至網站上傳應檢附之資料，經本公司審查文件通過後，獎學金即匯款至得獎人之帳戶。

台銀人壽表示，有關本年度保戶子女學金抽獎活動詳細辦法，可上台銀人壽網站查詢，或請來電0800-011-966客服中心及各地分公司洽詢。

台銀 獎學金

相關新聞

109學年度上學期就學貸款 台銀8月3日申辦

暑假才剛開始，但也代表新學年即將展開，準備辦理就學貸款者注意了，臺灣銀行表示，109學年度上學期就學貸款臨櫃申辦作業將自...

合一第7根跌停！官網開放問答 緩解投資人恐慌

合一（4743）、中天（4128）今（20）日再度跌停，合一吞下第7根跌停。合一希望投資人不要過於恐慌，合一被限制分盤交...

錢滿為患 急尋去化管道

中央銀行6月宣布利率按兵不動，下半年振興經濟大任交由財政政策接棒演出，加上國內爆發「報復性消費」，央行今年再降息的機率已...

避險升溫 激勵債市走多

公債利率位處歷史低位，企業發債籌資更省息。新冠肺炎疫情確診人數增加、市場避險情緒升溫，激勵台灣債市走多，櫃買中心資料顯示...

我金融中心排名下滑 金管會提出三點說明

根據今年3月最新公布的第27次全球金融中心指數報告（GFCI 27），台北在全球排名第75名，下滑41名，金管會昨（19...

信用卡權益調整 優惠比一比

經過了6月30日信用卡權益大限，2020下半年信用卡市場大洗牌，加上振興三倍券上路，銀行業看中下半年消費力道反彈，也跟著...

近十年金融機構實施藏股逾70件 護盤為主

近十年來上市櫃金融機構實施庫藏股件數逾70件，多數是為了自家股票護盤，其次是轉換股份給員工，包括金控、銀行、保險公司以及...

金融業買庫藏股 門檻拉高

金管會將提高上市櫃金融機構買回庫藏股護盤條件，包括金控旗下保險子公司增訂淨值不得低於3%、銀行壞帳覆蓋率從40%大幅拉高...

買回轉讓員工的庫藏股 緊盯執行

為避免以留才為名、實則拉抬股價，對於買回轉讓給員工的庫藏股，若未執行完成，未來要再實施庫藏股時，部分金融機構的條件將再拉...

台新、中信信用卡走暖心路線 強化情感連結

新冠肺炎疫情讓銀行信用卡使用者出不了國，2020年許多議題都環繞著台灣地區，除了消費、生活、與防疫都在台灣，兩大信用卡發...

星展、玉山信用卡 主打環保訴求

今年年初疫情衝擊全球，工廠停工，飛機不飛，天空意外地藍，也讓人更重視環保議題，刷卡也能做環保，隨著環保意識抬頭，信用卡消...

公司債市場發燒 規模衝高

今（2020）年公司債市場熱滾滾，全年發行量可望突破2012年、刷新歷史新高紀錄。根據債券承銷商統計，今年以來截至6月3...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

最後12小時！可買書看電影 600元藝FUN券今晚截止登記

全台首例缺角券！屏東男超商領三倍券 竟得2張5百殘券

抽中農遊券搶搬養生豆奶 宜縣農會驚呆：這商品竟最熱賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。