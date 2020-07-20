街口託付寶今上市 搶定存戶商機

街口集團（街口電子支付、街口投信、街口金融科技）的「街口託付寶」今（20）日正式上線。強調提供民眾更方便存放資金的新選擇。街口集團觀察到國內銀行裡的錢過多，呈現「爛頭寸」現象，存愈多錢反而利息更低，託付寶模式不同於原本將錢由銀行投入借貸市場，而是轉向投入資本市場，創造更高收益。街口集團表示，正式上線前以少數人開放運行，7月8日至今（20）日共13天，平均年化收益率高達1.87%。

為了經營號稱「台版支付寶」的街口託付寶產品，街口電子支付先後收購投信、成立科技公司以具備相關執照，目前街口集團包含街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司分別提供服務組成。

託付寶號稱提供365天全年無休，不分假日每日計算增長金額，託付寶餘額24小時隨時都能提出至街口帳戶，亦可再免手續費即時提領回銀行帳戶，讓使用者能靈活運用資金。

街口電子支付引述金管會最新公布的5月份電子支付機構交易統計數據顯示，包括使用者人數，實質交易金額、轉帳金額和儲值金額皆為第一。託付寶的開通代表街口集團將從發展支付生態，正式邁入金融科技的領域，開創全新的金融應用服務。

街口集團執行長胡亦嘉指出，託付寶的運作建立在基金長期走勢模型預估與即時撥付上，每日基於基金演算模型預估，預期給予年化1.2%-2.5%的增長，目標一年365天皆享增長，且能隨時提出，也能即時免手續費的提領回使用者的銀行帳號。

在業務分工上，街口投信公司提供投信開戶、基金的買賣及基金操作，基金背後除了有專業的投資團隊，僅投資低風險的固定收益型債券產品，配合外匯避險，不追求高報酬風險資產；街口電子支付公司提供實名制金流服務；而基金演算模型預估與即時撥付的服務則由街口金融科技公司提供。街口集團也目標將在今明兩年延伸推出更多創新的金融產品。

託付寶服務開通方式採全行動化，連在街口投信開戶流程也免臨櫃、免讀卡機，只要1分鐘。街口集團指出，開通託付寶服務三步驟，第一先成為街口電子支付實名制使用者，第二在街口+ APP中連結到街口投信開立基金帳戶。基金開戶所需之CA憑證，將在手機SIM卡之4G網路連線至TWID身分識別中心向五大電信業者確認身分後核發，驗證程序僅需1-2秒即可完成，相關各項審查受輔助宣告、風險屬性評估及AML審查也皆在線上完成；第三是透過電子文件簽署功能簽訂線上開戶文件，免臨櫃、免讀卡機，開戶全程在1分鐘內即可完成。