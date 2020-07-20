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台版「餘額寶」來了！街口託付寶正式上線

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

有台版餘額寶之稱的「街口託付寶」今（20）日宣布正式上線！託付寶以新的營運模式，提供民眾更方便存放資金的新選擇。街口集團指出，觀察到國內銀行裡的錢過多，呈現「爛頭寸」現象，存愈多錢反而利息更低，因此託付寶模式不同於原本將錢由銀行投入借貸市場，而是轉向投入資本市場，創造更高收益。

託付寶由街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司分別提供服務組成，民眾把錢放進託付寶，享預期年化增長率1.2%~2.5%，街口集團更在正式上線前先以少數人開放運行，7月8日至今日共13天，平均年化收益率高達1.87%！且託付寶提供之服務365天全年無休，不分假日每日計算增長金額，託付寶餘額24小時隨時都能提出至街口帳戶，亦可再免手續費即時提領回銀行帳戶，讓使用者能靈活運用資金。

街口電子支付已稱霸電子支付市場，根據金管會最新公布的5月份電子支付機構交易統計數據顯示，無論在使用者人數，以及實質交易金額、轉帳金額和儲值金額皆為第一，遙遙領先！但街口集團的定位一直都不僅限於支付，託付寶的開通代表街口集團將從發展支付生態，正式邁入金融科技的領域，開創全新的金融應用服務！

街口集團指出，一直以來堅信創業的價值不在短期獲利，而是從用戶需求出發，以創新模式提供更好的產品。而在金管會黃主委與金融業者的會談中充分感受到金管會積極推動金融科技發展的決心，目標打造台灣成為世界金融科技的領頭羊，街口集團也更加積極的往金融科技邁進；經過數個月與金管會溝通後，確認符合金融法規，並且在充分保障消費者權益的前提下，今日正式推出託付寶服務。

街口集團執行長胡亦嘉認為，在全球FinTech快速發展的時代，台灣一直沒有一個真正有影響力的FinTech公司或產品，託付寶將是台灣開啟金融科技大門的第一步，而且在金管會保護消費者條件下的支持與開放創新，更是台灣Fintech能與世界潮流接軌甚至更領先的關鍵，非常值得尊重與讚賞，也讓所有金融業者更有信心的往數位科技發展。街口集團也必定會持續推出其他創新的金融科技產品，並嚴守資安、風險控管及消費者保護，致力於成為台灣第一家金融科技獨角獸。

託付寶的運作建立在基金長期走勢模型預估與即時撥付上，每日基於基金演算模型預估，預期給予年化1.2%-2.5%的增長，目標一年365天皆享增長，且能隨時提出，並也能即時免手續費的提領回使用著的銀行帳號。街口投信公司單純提供投信開戶、基金的買賣及基金操作，而基金背後除了有專業的投資團隊，且僅投資低風險的固定收益型債券產品，配合外匯避險，絕不追求高報酬風險資產；街口電子支付公司提供實名制金流服務，讓金流快速簡單；而基金演算模型預估與即時撥付的服務則由街口金融科技公司提供。街口集團也目標將在今明兩年延伸推出更多創新的金融產品，突破傳統只能透過銀行接觸金融服務的框架，提供民眾更多數位金融服務，目標利用網路特性，鎖定大眾小額，實現普惠金融。

開通新推出的託付寶服務，只需先成為街口電子支付實名制使用者，並於街口+ APP中連結至街口投信開立基金帳戶。其中基金開戶所需之CA憑證，將透過使用者手機SIM卡之4G網路連線至TWID身分識別中心向五大電信業者確認身分後核發，驗證程序僅需1~2秒即可完成。後續受輔助宣告、風險屬性評估及AML審查也皆在線上完成，最後透過電子文件簽署功能簽訂線上開戶文件，一切行動化、免臨櫃、免讀卡機，開戶全程在1分鐘內即可完成，同時也開通託付寶服務，方便快速的流程都是數位金融界的創舉。另開戶後將錢放入託付寶，僅能透過街口電子支付連結銀行帳戶的服務，不能使用信用卡。

金融科技 金管會

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