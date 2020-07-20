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合一第7根跌停！官網開放問答 緩解投資人恐慌

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
減緩投資人恐慌，合一官網每天為投資人解惑。記者黃淑惠／翻攝
減緩投資人恐慌，合一官網每天為投資人解惑。記者黃淑惠／翻攝

合一（4743）、中天（4128）今（20）日再度跌停，合一吞下第7根跌停。合一希望投資人不要過於恐慌，合一被限制分盤交易，投資人要賣的困難度會拉高，為了讓投資人能多了解公司的營運，公司官網也會把每天投資人來電詢問的問題整理公布，投資生技業是長期性，合一現在已進入開發的新哩程碑，希望投資人能理性看待公司的開發。

上櫃的生技股今天還是台股重災區，合一再跌停後，同集團的中天也跌停，最近走強的高端（6547）、逸達（6576），永昕（4726）、順藥（6535）都出現跌停，盤面人氣渙散，投資人急著賣的窘境再度出現在生技股。

合一苦吞第7根跌停，市場專家指出，生技開發時間本來就很長，合一的開發已經來到一個重要哩程碑，股價的波動幅度異常大被處置交易，使得股價不是連續漲停，就是連續跌停，變成一種多殺多格局，造成市場恐慌，由於生技產業的特性較特別，投資交易的機制，恐怕也要另外再設計，才能降低投資人的交易風險。

生技研發陸續開花結果，合一研發的新藥FB825授權給丹麥皮膚醫學藥廠、糖尿病足慢性傷口潰瘍 (DFU) 新藥ON101，三期試驗解盲數據亮麗，搭上這波新冠疫情，市場上對於生技股的看法改變，合一股價出現人氣，出現連續跳空漲停。

近日隨著資金退潮，合一的研發時程還在進行，然而股價已經連續重挫，合一也特別表示，考量到生技產業的投資門檻高，今年3月以來，接受投資人每天問題目，還會有專業的人員在官網回應，只要投資人每天2點前進訊息，合一的官網會整理在官網回應。

合一也表示，為了讓公司資訊透明化，讓投資人能更安心，合一是生技公司第一家，只要不涉及相關的法令，都願意把研發營運概況跟投資人在網站說明。

生技資金失去人氣後，合一每天跌停，已經連續7天跌停。合一也很擔心，股票被分盤交易後不斷跌停窘境，會傷到最近才搶進的散戶投資人。

相關的市場專家也建議，生技股是相當特別的族群，是否能考量在公布相關重大利多停牌後漲、跌幅的相關限制交易能重新設計，才不會發生這種漲時買不到，跌時賣不掉。

最近投資合一的投資人很恐慌，但合一的官網則公布所有投資人的問題，讓投資人更了解合一。記者黃淑惠／翻攝
最近投資合一的投資人很恐慌，但合一的官網則公布所有投資人的問題，讓投資人更了解合一。記者黃淑惠／翻攝

生技股 生技產業

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