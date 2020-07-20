我金融中心排名下滑 金管會提出三點說明

根據今年3月最新公布的第27次全球金融中心指數報告（GFCI 27），台北在全球排名第75名，下滑41名，金管會昨（19）日特別提出三點說明。

金管會表示，第一，GFCI（全球金融中心指數）是由英國Z／Yen商業型顧問公司與中國大陸官方智庫深圳綜合開發研究院（CDI）聯名發布，其彙整各機構發布共100多個指標歸納為商業環境、基礎建設、人力資源、金融業發展、聲譽等五大類，以及線上意見調查編製而成，用以衡量全球120個城市的整體競爭力。

由其編製方法得知，排名受線上填列問卷者對個別城市的認知差異，在排名有相當的影響。除若干知名的城市變化不大外，排名難免因取樣及調查方式產生認知的差距。

第二，本次GFCI評比結果顯示，台北是歸類於「國際型專業金融中心」，全球排名第75名（下滑41名）。

但是，參照知名的世界經濟論壇（WEF）「全球競爭力報告」，去年我國在「金融體系」項目名列第六名（較2018年進步一名），在「創新能力」項目第四名。

此外，美國商業環境風險評估公司（BERI）今年第1季，我國的投資環境風險評比全球第三名，我國在十年世界銀行經商環境報告也排名前15名等，因此，GFCI對我國的排名與其他專業機構的評比結果有明顯落差。

第三，金管會盱衡國際情勢發展及國內金融產業現況，近年來已陸續推動相關開放及興利措施，包括2018年建置監理沙盒等以完善金融科技創新環境、2018年6月推出「金融發展行動方案」全面提升我金融業競爭力，去年底也規劃「財富管理新方案」，提供多元金融商品，滿足高資產客戶理財需求等。

今年5月金管會也揭示六大興利方案，將從公司治理、綠色金融、金融科技、保險業清償能力、信託業務、金融資安等多面向，深化台灣金融發展的基礎建設。

金管會將在風險控管原則下，持續法規鬆綁及接軌國際，以建構一韌性、創新、永續及包容的金融體系。