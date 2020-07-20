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信用卡權益調整 優惠比一比

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

經過了6月30日信用卡權益大限，2020下半年信用卡市場大洗牌，加上振興三倍券上路，銀行業看中下半年消費力道反彈，也跟著這一波新冠肺炎疫情趨緩 ，順勢調整信用卡權益，為了搶攻消費簽帳，熱門信用卡紛紛祭出「疫情趨緩下」的信用卡權益，趕緊找一下適合自己的「神卡」。

上半年的疫情對於產業、消費、民生有天翻地覆的影響，旅遊產業停滯，但宅經濟在消費一片低迷之下拔得頭籌，如電商、網購、線上影音娛樂平均有20%以上的成長，2020下半年疫情趨緩，產業分析下半年民眾開始恢復正常生活，甚至因為上半年悶壞了，可能有報復性消費的現象，預測將發生在國內旅遊、百貨實體、電商網購、外送等不同消費行為。

國內旅遊是因全球大部分國家都還未能解除旅遊限制，國內相對安全，加上中小學開始放暑假了，許多民眾會趁機把台灣玩透，帶動國內觀光景點的交通、飯店、區域經濟，一掃上半年的陰霾，許多度假型飯店旅宿甚至一房難求。

購物商場是夏日避暑的好去處，購物、餐飲、娛樂皆可一站式完成；電商與外送則是延續上半年養成的便利習慣、持續成長。因此針對高鐵、飯店、網購等指定通路 ，也祭出相對較高的回饋。

台新銀行明星狗卡@GoGo黑狗卡，網購、行動支付推出6%高現金回饋，百大通路包含線下休閒如KTV、餐酒館也提供3%回饋；而2018年推出的FlyGo飛狗卡持續扣緊旅遊生活，於國內飯店、高鐵、台鐵加碼至6%，海外網購消費也有3%回饋無上限，助攻民眾的下半年國內觀光、海外網購需求，雙狗卡在本次調整後優惠仍具十足吸引力。

中國信託LINE Pay聯名卡發行量超過百萬張，指定通路如屈臣氏提供15% LINE Points 回饋，其餘消費也有1%點數回饋，對於LINE Points點數使用的愛好者也是很推薦的選擇。

另外，比較意外的是，2019年信用卡市場的黑馬，玉山銀行Ubear信用卡，在此波調整權益稍微下修，原本網友喜愛的無腦網購5%，下降至3.8%，超商從8%下降至5%，雖然回饋率尚有競爭力，但對於「熊粉」來說，可能會有小小失望。雖然回饋力道下降，但是UBear回饋可以當期折抵帳單，不像部分卡片需要再消費才能折抵。

信用 網購 疫情

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