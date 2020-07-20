保單誆優惠存款…金融消費申訴平均1天4件

銀行等金融類消費爭議愈來愈多，金融消費評議中心去年受理銀行業類申訴案有1512件，等於每天平均4件。最常見的金融消費申訴，對象多是長輩，業者以「優惠存款專案」名義招攬，商品其實是「保險」，許多長輩第2年收到繳費通知才發現優惠存款並不是「定存」。

中市法制局長李善植表示，全國每天平均4件，是很常見的金融消費申訴類型，此又以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主要申訴原因，當事人多是長者。

許多業務員以「優惠存款專案」名義，販賣地點在郵局或銀行，銀髮族以為是優惠定存單，許多在第2年收到繳費通知或不想續繳，才發現所謂「優惠存款」根本不是「定存」。

李善植表示，最常見爭議是6年期保單，標榜固定利率比定存高，但風險是中途解約可能造成利息損失；也有業者不當勸誘沒工作收入的高齡者，投資風險高的金融商品，卻未加以說明，等中途想終止契約或期滿領回，才發現與預期相差頗多，甚至呈虧損狀態。

中市法制局與文化局、金融評議中心8月15日下午2點舉辦「您不可不知的常見銀行爭議」，在港區藝術中心，針對16歲以上民眾提供理財知識，協助家中長輩「保住老本」。課程免費，預先報名成功並全程上課可獲精美小禮物，報名：https://ppt.cc/fn3twx填寫表單。