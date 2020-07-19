一兼二顧！利率落於歷史低位 企業發債籌資還能更省息

公債利率位處歷史低位，企業發債籌資更省息。新冠肺炎疫情確診人數增加、市場避險情緒升溫，激勵台灣債市走多，櫃買中心資料顯示，5年期公債上周五（17日）殖利率下跌0.9個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.3265%，為歷史新低紀錄。

資深券商主管說，全球肺炎疫情未止，增添市場憂慮，資金尋找安穩避風港，債市吹起多頭號角。除5年債利率跌至新低外，10年期主流公債殖利率上周五也下跌至0.4414%，為逾四個月來最低，較前日下跌0.84個基本點。

「有外銀在市場蒐購短券，所以利率就下來了」，券商主管說。

受到近期國內資金非常充裕影響，央行定存單、短年期公債等固定收益商品標售一直非常搶手，如今公債次級市場除資金行情外，還增加了避險風氣升溫的利多因素，因此，即使台灣中央銀行再降息的機率不高，公債利率仍持續破底，而公債利率谷底盤旋，有助企業鎖住長期低利資金。

回顧央行14日標售5年期公債，得標利率落於0.333%，低於市場預期的0.34%，為歷史最低紀錄，並較3月底發行的同年期公債大跌10.4個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），主要是受到金融市場資金充裕，銀行與壽險同時「錢」進債市掃貨的影響。

央行先前透過標售釋出250億元的5年期公債，得標利率比市場預料的更低，顯示金融市場游資充裕，為停泊手頭的餘裕資金，部分金融機構不惜壓低利率，也要搶標籌碼在手。如今次級市場利率也刷新新低紀錄，同時還低於初級市場標售利率，顯示市場買氣頗旺，當初得標籌碼的金融機構全都賺到了。