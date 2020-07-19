央行沒降息 為何市場利率仍不斷探底？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行6月宣布利率按兵不動，下半年振興經濟大任交由財政政策接棒演出，加上國內爆發「報復性消費」，央行今年再降息的機率已經不高，但公債利率仍持續探底，對此，券商主管分析，關鍵原因在於「市場錢太多」，市場游資過於充沛，得四處找安穩停泊站。

券商主管表示，國內銀行資金異常充裕，除央行維持寬鬆環境扶植經濟成長外，近期熱錢持續匯入，墊高國內資金水位，還有金管會下令壽險禁賣高利儲蓄險，都讓金融機構錢滿為患、急覓去化管道。

「壽險不賣儲蓄險了，部分資金就回到銀行定存裡，使銀行資金水位劇增」，券商主管說。

因此，金融市場「僧多粥少」，就是央行未降息下，公債、央行NCD（定存單）標售利率仍不斷締造新低紀錄的關鍵。此外，國外疫情未獲控制，二度爆發風險大增下，投資人風險意識升溫，也傾向將資金停泊在較安全、風險低的固定收益商品裡，以免夜長夢多。

券商主管透露，受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年有不少海外投資班師回朝，加上今年以來新台幣匯率登上「最強亞幣」，壽險等金融機構資金出走海外，將承受較高的匯率風險，部分業者選擇多買一些國內的固定收益商品，雖然利率不高，至少不用承擔匯率損失。

「雖然國外的利率較高，但如果扣除避險成本和匯損，金融機構不一定有比留在國內多賺多少」，券商主管說。

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