聰明理財保老本 台中法制局教長輩防理財優惠陷阱

台中市法制局攜手文化局及財團法人金融評議中心，在暑假期間開辦「109年台中市政府消費講座」系列課程，第3場次「金融消費停看聽、樂齡生活好聰明：您不可不知的常見銀行爭議」8月15日下午2至4時在台中市港區藝術中心3樓國際會議廳舉行，即日起開放報名。

法制局李善植局長表示，台中市去年受理29件銀行等金融類消費爭議，雖然申訴案件數量不多，但在金融消費評議中心部分，去年受理銀行業類申訴案有1512件，每天平均就有4件，屬於常見的金融消費申訴類型。其中，這類爭議又以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主要申訴原因；值得注意的是，申訴當事人中不乏長者族群。

舉例來說，業者以優惠存款專案名義招攬長者，卻未詳實說明實際專案的商品，其實是「保險」，也沒有具體告知繳費期間；等民眾第2年收到繳費通知，或不想繼續繳納時，才發現所謂的「優惠存款」根本不是「定存」。也有業者不當勸誘沒有工作收入的高齡者，投資風險高的金融商品，卻未加以說明，等這群高齡者中途想要終止契約或期滿領回時，才發現投資與預期相差頗多，甚至呈現虧損狀態。

因此，這次消費講座正是以上述常見的金融類消費爭議作為講授主題，由金融消費評議中心陳震鳴專員主講，讓民眾未來如果遇到上述所說的財務異常情況，不用再驚慌失措，也可以幫助自己或協助長輩，保住老本又學會聰明理財。

這次系列課程內容豐富且全程免費，預先報名成功並全程上課，還可獲得精美小禮物1份，歡迎踴躍至報名網址：https://ppt.cc/fn3twx填寫表單。此外，第二場次消費講座系列課程「不動產、教材課程與聯立消費借貸案例分析」目前也持續開放報名中：https://ppt.cc/f2Ia1x，請民眾把握機會充實金融知識。