保險局催生高保障保單

金管會限縮儲蓄險，導正保險回歸保障的腳步不受疫情影響而停止。保險局繼七月公布死亡保障門檻後，再祭出新措施，保險公司商品設計的死亡保障比率高於死亡保障門檻，可以採行備查制，進行差異化管理，以鼓勵業者設計高保障的保單，預計明年一月上路。不過，年底將重新檢討責任準備金利率，若責準率再調降，明年保費漲幅恐超過今年七月的漲幅。

保險局去年訂定壽險死亡保障門檻，並已於今年七月上路，被保險人卅歲以下，死亡給付除以保價金不得低於百分之一九○，隨著年紀越大比率依序降低，九十歲以上為百分之百，也就是到九十歲前，死亡保額都不可低於保價金。

保險局十七日公布函釋，再祭出新措施，具保價金的非投資型壽險（不含萬能壽險）與投保年齡在五十五歲以下的投資型壽險（乙型），若死亡保障比率比原本的高，且符合卅歲以下百分之兩百，卅一歲至四十歲百分之一八○；四十一歲至五十歲百分之一六○；五十一歲至六十歲百分之一三○；六十一歲至七十歲百分之一二○；七十一歲至九十歲百分之一○五，被列為保障型及高齡化保險商品，可採備查制，鼓勵業者設計高保障的保單。

公勝保經體系總監何英翰表示，七月死亡保障門檻上路後，具保價金的傳統型壽險影響最大，包含目前市面上俗稱的儲蓄險，也就是IRR（內部報酬率）高的壽險，回本的時間會拉得更長，被保險人越年輕，所需回本時間越長，但壽險保障會提高。

保險公司主管表示，今年各家業者初年度保費都衰退，因此死亡保障門檻七月上調後，目前保費尚未見大幅漲價，仍在觀望評估中。不過，因年底將再檢討一次責準金利率，若明年一月保險局調降責準利率，加上死亡保障門檻拉高，保費漲幅恐超過今年七月的幅度。

業者表示，因應死亡保障門檻規範，各家已陸續推出新的儲蓄險商品，消費者新買的儲蓄險會含有更高的保障，購買每單位保額的保險費率下降，可用低保費買高保障。但若是想要達到相同儲蓄功能，保費則會比以往貴，就看民眾的投保目的與需求。

金管會此次也公布，保障型及高齡化保險商品的認定標準共有四大類，包括即期年金保險、採分期給付的遞延年金保險、小額終老保險、其他具保單價值準備金的非投資型人壽保險（不含萬能人壽保險）及投保年齡在五十五歲以下的投資型人壽保險。