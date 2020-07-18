金融小學堂／負利率政策 弊大於利

受到新冠肺炎疫情影響，各國中央銀行再度面臨零利率底限問題，負利率政策選項再次浮上檯面，自2014年之後，歐洲央行與日本銀行等大型經濟體陸續採行負利率政策以來，各界持續探討負利率政策的負面影響，我央行總裁楊金龍一貫堅定立場，台灣不會走向負利率，但到底什麼是負利率呢？

負利率主要可以分為四個類別，分別是中央銀行政策利率為負、實質負利率 、名目負利率（即銀行存放款利率）、債券市場負殖利率。

一、央行政策利率為負：2018年金融海嘯過後，為了振興經濟，刺激通膨，全球多個主要國家央行相繼推出負利率政策，例如日本銀行於2016年施行負利率政策，針對金融機構存放於央行的超額準備金徵收-0.1%的利率，歐洲央行2012將隔夜拆款利率降至-0.1%，後又進一步加大貨幣寬鬆將隔夜拆款利率至-0.5%，這是央行透過調降政策利率，刺激商業銀行對市場提供更多的資金流動性。

二、實質負利率：一般商業銀行的存放款利率皆為名目利率，實質利率是將價格因素從名目利率中扣除，換句話說，名目利率扣除通貨膨脹率即為實質利率，因此實質利率是考量購買力被通膨侵蝕後的利率。相較於其他國家出現實質負利率，台灣雖然也降息了，但是以中華郵政1年期定存利率0.78%，主計總處公布今年前六月消費者物價指數為-0.22%來說，實質利率為1%，沒有出現實質負利率。

三、名目負利率：銀行存放款利率為負，意思是如果投資人向銀行貸款，銀行須支付利息給借款人，相對的，若投資人在銀行存款，則須支付利息給銀行，這是大家最擔心發生的狀況，也就是把錢存在銀行中，還要另外付管理費，那可能有人會考慮把整箱現金藏在床底下了。實際上這是極少數的狀況，通常負利率主要針對法人公司或高資產淨值的客戶，對個人儲蓄則較少採行負利率，以避免造成擠兌風暴，但確實曾經出現過，2019年丹麥第二大放款業者日德蘭銀行，曾經對所有企業存款以及對存款逾75萬丹麥克朗（11萬美元）的私人客戶，實施負0.75%利率（亦即收取0.75%利率費用），換句話說，錢存在這家銀行，會愈來愈少。

四、債券市場「到期殖利率」為負：到期殖利率隱含投資人當下持有此債券，並假設持有至到期的年化報酬率，其重要性更甚於票面利率，因為到期殖利率同時考慮票面利率與當下的債券價格，更能反映當下持有債券的年化報酬率；到期殖利率為負的意思是因為債券的買盤推升市價，使其溢價的幅度加大，隱含持有債券至到期時的資本利損將擴大，資本利損已大於未來可以領取的票面利息，以至於讓目前的到期殖利率為負值。

針對負利率政策，我國央行認為，弊大於利，不但對推升通膨預期及核心通膨的效果有限，還可能侵蝕銀行業獲利，弱化銀行中介功能，影響貨幣政策的傳遞功能，還可能導致房價上升，使家計部門債務負擔增加，不利金融穩定，就連美國聯準會多數官員也認為，負利率政策並非現階段的政策選項。