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行動支付 使用率大增

經濟日報 / 記者 陳美君
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣消費者，進行2020年上半年行動支付大調查，發現若商家支援所有支付工具，台灣消費者首選行動支付的比率（35.3%），已首度超越實體信用／金融卡（33.9%）。

此外，在消費者常用的交易方式中，行動支付從2018年43.8%，成長至2020年上半年的59.7%，首度追平第三名的電子票證（60.1%）。資深產業分析師胡自立表示，短期內行動支付與實體電子票證暫無直接替代關係，但中長期可觀察兩者是否將進入黃金交叉；除此，未來電子支付機構管理條例與電子票證發行管理條例若二法合一，對產業的後續影響也值得觀察。

深入調查用戶使用情形，資策會MIC指出有四大趨勢值得注意：「只用一款行動支付的用戶比率提升」；「台灣行動支付市場開始收斂」、「Apple Pay用戶消費力高、街口支付用戶消費頻率高」，以及「受到2020年疫情影響，衛生因素成為用戶持續使用的重要原因」。

資策會MIC調查顯示，有八成用戶使用款數介於一至三款，不過只用一款的用戶已從2019年23.6%，增至2020上半年37.9%；相反的，使用二至三款的用戶比例普遍降低。除此，觀測最常使用的行動支付排名，通用型前五名依序為LINE Pay（28.1%）、街口支付（15.5%）、Apple Pay（9.7%）、Easy Wallet／悠遊付（6.2%）與玉山Wallet（5.1%）。

限定型前五名則依序為PX Pay（11%）、Fami Pay（3.8%）、Open錢包（1.7%）、Carrefour Pay（1%）與HAPPY GO Pay（0.7%），胡自立表示，這十款行動支付已經囊括82.8%的總用戶，觀察台灣行動支付市場已開始出現收斂趨勢，另外，限定型行動支付分散通用型用戶滲透率的趨勢也比2019年更為明顯。

針對曾使用過的用戶數排名，資策會MIC調查顯示，前五名依序為LINE Pay、Easy Wallet／悠遊付、PX Pay、街口支付與台灣Pay，但持續提升活躍用戶才是強化競爭力的關鍵。至於全年齡層用戶最常用的行動支付，LINE Pay仍延續2019年的排名寶座，不過亞軍競爭激烈，18~25歲用戶青睞Apple Pay；26~45歲用戶第二常用街口支付；46~65歲用戶則為PX Pay。分析不同行動支付用戶的消費特性，可發現街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶，消費屬性偏向小額多次；而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。

胡自立表示，用戶續用、停用因素皆是業者策略調整的重要指標。關於續用因素，「方便、優惠、省時」仍延續2019年排名順序，但受到新冠疫情影響，「衛生因素」成為26.9%用戶續用的原因，另外也有21.6%非用戶為了防疫願意嘗試使用，此趨勢值得業者留意。觀察續用的前三大因素中，可發現「優惠」因素比2019年減少5.5%，反映出用戶不只習慣優惠作為標準配備外也開始重視其他訴求。

行動支付 街口支付 Apple Pay

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