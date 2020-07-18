聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口商拋匯 台幣爆量升

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

台北匯市上演土洋對作戲碼，成交量明顯升溫。外資昨（17）日領到股息後大舉匯出，新台幣盤中實質成交價重返「29.5」字頭，吸引大量出口商進場拋匯，尾盤中央銀行按慣例進場作價，使新台幣匯率收在29.593元，小升0.3分，總成交量擴增至15.975億美元。

晶圓代工龍頭台積電16日發放現金股利648.25億元，外資有逾10億美元資金須匯回母國，隨國際美元走勢回穩，外資昨日匯出力道加劇，導致新台幣實質匯價走貶，出口商趁機進場拋匯，順利將手中美元賣在「29.5」字頭。匯銀主管說，外資領到台積股息後持續匯出，以盤中實質成交價而言，新台幣略微走貶。

今年6月以來外資大量匯入，推升新台幣匯率走強，直到這兩天，外資領到股息後才略見匯出，不過盤中最高仍升抵29.455元，最多升值1.41角。外資在匯市大買美元，新台幣匯率盤中數度貶回「29.5」字頭，隨即吸引大量出口商進場拋匯。

外匯交易員說，「盤中實質成交價29.5元很久沒看到了，難得匯價回到這價位，場外出口商一湧而上，反而使新台幣匯率貶不下去」。

展望下周，匯銀主管分析，台積電股息發放影響落幕後，接下來仍有不少上市櫃公司將發放股利，若外資不改股息匯出本色，新台幣匯率實質交易價可望恢復平穩；不過接近月底，預料出口商仍有不少拋匯需求，匯率將受外資匯出、出口商賣匯力道拉鋸影響。

央行近期頻頻阻升，包括盤中買匯調節、尾盤作價，甚至對大型出口商道德勸說，要求單日賣匯量不要超過2,000萬美元，新台幣實質交易價自「29.3」字頭高點回落，出口商終於等到的「29.5」字頭價位。

新台幣 台幣匯率 外資

延伸閱讀

土洋對作！新台幣小升作收 匯市爆出近16億美元成交量

買賣力道相當 新台幣小升0.3分

台積電法說會行情亮眼 市值激增2463億元

央行出手 新台幣匯價轉貶

相關新聞

出口商拋匯 台幣爆量升

台北匯市上演土洋對作戲碼，成交量明顯升溫。外資昨（17）日領到股息後大舉匯出，新台幣盤中實質成交價重返「29.5」字頭，...

車禍肇逃受害者 可獲理賠

開車肇事逃逸時有所聞，若肇事者未投保強制汽機車險卻造成死傷，受害人或其遺屬仍可申請保險理賠。

投信發行REITs 金管會鬆綁

近來頻傳國內不動產投資信託基金（REITs）爭議，加速金管會改革力道。證期局副局長蔡麗玲昨（16）日表示，將修正投信投顧...

票券公司可與OBU、OSU往來

金管會昨（16）日宣布，開放票券公司可跟國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）辦理外幣債券買賣及附條件...

壽險上半年初年保費減33%

壽險公會昨（16）日表示，壽險業今（2020）年上半年初年保費，含負債項下收入，約4,713億元，年減33.5%，其中，...

調查台星港三地行為 渣打：台灣人投資最保守

新冠肺炎疫情造成金融市場波動，外商銀行渣打集團發布「投資者個性研究」調查，分析1,200位亞洲地區富裕族群的投資行為與決...

央行出手 新台幣匯價轉貶

上市櫃公司陸續發放現金股利，外資昨（16）日匯出股息約2～3億美元，但午後仍有熱錢流入，加上出口商趁機賣美元，外資股利匯...

台幣太強 出口競爭力輸韓

今年以來熱錢狂湧，將新台幣推上「最強亞幣」寶座，國際清算銀行（BIS）公布最新統計，6月新台幣實質有效匯率指數續漲，與主...

富邦蔡明興 喜獲金孫

富邦金控董事長蔡明興又當阿公，長子蔡承儒第二個兒子出生滿月了，這是蔡明興第三個金孫，集團開心迎接喜事，最近已陸續寄送滿月...

國泰證期王誌霖：ESG加速台股接軌國際

國泰證期研究部主管王誌霖表示，全球ESG責任投資趨勢已經成形，全球簽署聯合國責任投資原則的機構，管理的資產總規模已超過1...

北大企業永續中心主任詹場：ESG是評鑑善良企業指標

臺北大學企業永續發展研究中心主任詹場昨（15）日表示，今年上半年全球市場籠罩在新冠肺炎疫情等系統性風險之際，ESG表現較...

國泰金投資長程淑芬談趨勢：落實責任投資 永續經營

國泰金控投資長程淑芬昨（15）日表示，亞洲各國跟進歐美愈來愈重視ESG（環境、社會和公司治理），下一個世代年輕人，比起企...

熱門新聞

梅花浮水印難辨識！民眾陳情連超商店員都不敢收三倍券

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

把握這3天賺600元 「藝FUN券」明起開放App登記

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

折到銀行不收、有梅花才是真的？三倍券三大謠言一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。