出口商拋匯 台幣爆量升

台北匯市上演土洋對作戲碼，成交量明顯升溫。外資昨（17）日領到股息後大舉匯出，新台幣盤中實質成交價重返「29.5」字頭，吸引大量出口商進場拋匯，尾盤中央銀行按慣例進場作價，使新台幣匯率收在29.593元，小升0.3分，總成交量擴增至15.975億美元。

晶圓代工龍頭台積電16日發放現金股利648.25億元，外資有逾10億美元資金須匯回母國，隨國際美元走勢回穩，外資昨日匯出力道加劇，導致新台幣實質匯價走貶，出口商趁機進場拋匯，順利將手中美元賣在「29.5」字頭。匯銀主管說，外資領到台積股息後持續匯出，以盤中實質成交價而言，新台幣略微走貶。

今年6月以來外資大量匯入，推升新台幣匯率走強，直到這兩天，外資領到股息後才略見匯出，不過盤中最高仍升抵29.455元，最多升值1.41角。外資在匯市大買美元，新台幣匯率盤中數度貶回「29.5」字頭，隨即吸引大量出口商進場拋匯。

外匯交易員說，「盤中實質成交價29.5元很久沒看到了，難得匯價回到這價位，場外出口商一湧而上，反而使新台幣匯率貶不下去」。

展望下周，匯銀主管分析，台積電股息發放影響落幕後，接下來仍有不少上市櫃公司將發放股利，若外資不改股息匯出本色，新台幣匯率實質交易價可望恢復平穩；不過接近月底，預料出口商仍有不少拋匯需求，匯率將受外資匯出、出口商賣匯力道拉鋸影響。

央行近期頻頻阻升，包括盤中買匯調節、尾盤作價，甚至對大型出口商道德勸說，要求單日賣匯量不要超過2,000萬美元，新台幣實質交易價自「29.3」字頭高點回落，出口商終於等到的「29.5」字頭價位。