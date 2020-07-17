資金避險躲債市 5年券利率跌至歷史新低
新冠肺炎疫情確診人數持續增加，市場避險情緒升溫，激勵台灣公債市場走多，櫃買中心資料顯示，5年期主流公債今（17）日殖利率下跌0.9個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.3265%，為歷史新低紀錄。
資深券商主管說，全球肺炎疫情未止，增添市場憂慮，資金尋找安穩避風港，債市吹起多頭號角。除5年期公債利率跌至新低外，10年期主流公債殖利率今日也下跌至0.4414%，為逾四個月來最低，較前日下跌0.84個基本點。
「有外銀在市場蒐購短券，所以利率就下來了」，券商主管說。
受到近期國內資金非常充裕影響，央行定存單、短年期公債等固定收益商品標售一直非常搶手，如今公債次級市場除資金行情外，還增加了避險風氣升溫的利多因素，因此，即使台灣中央銀行再降息的機率不高，公債利率仍持續破底。
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