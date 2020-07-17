金管會核准 保德信四年到期新興市場債基金公開募集

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會今（17）日發告核准保德信證券投信申報募集投資國內外之開放式債券型「保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」，總面額等值新台幣200億元整，今日正式申報生效後六個月內開始募集。

保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」，總額200億億元，其中包括新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由聯邦商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行，自109年7月17日申報生效。

金管會表示，該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新台幣12億元。該基金之存續期間為自成立日之次一營業日起屆滿4年之當日(即到期日)止，該基金自成立日起第8個營業日起即不再接受受益權單位之申購，並自成立之日起60日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨資產價值之2%並歸入基金資產。

同時原則上，該基金自成立日起6個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於該基金淨資產價值之60%，投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券總金額，不得低於該基金淨資產價值60%，投資於基礎建設相關債券之總金額，不得低於該基金淨資產價值60%。

新台幣 債券

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