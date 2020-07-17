康和證期貨業務員違法代操 遭金管會罰鍰並暫停職務

金管會今（17）日宣布裁罰康和綜合證券24萬元罰鍰，主要因新竹分公司前受託買賣業務員陳員接受交易人全權委託從事期貨交易，公司未依內控規定辦理，同時也裁罰違約代操的陳姓期貨業務員暫停1個月期貨業務之執行。

金管會今日公告康和綜合證券新竹分公司未依內部控制制度規定辦理交易人網路下單IP位址相同篩選作業，前受託買賣業務員陳員接受交易人全權委託從事期貨交易，及該公司未於知悉陳員上開違規情事之日起5個營業日內向本會申報，核已違反期貨管理法令，包括證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第9條第2項、第9條之2第1項第3款、第2項及第29條第2項第3款。

因此依期貨交易法第119條第1項第2款規定，對康和綜合證券處以新台幣24萬元罰鍰，並依同法第101條第1項規定，停止陳員1個月期貨業務之執行。