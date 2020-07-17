三商壽董事會通過 將辦13億元現增、估Q4前完成

三商壽今（17）日召開董事會，通過將辦理13億元的曾通股現金增資，順利的話約第4季、年底前一定可以完成增資。雖然公司同步公布上半年自結後每股淨值比數字為3.44%，超過金管會要求的「連二期半年報淨值比不得低於3%」的預警指標下限，無需增資的急迫性，不過公司表示，為厚實資本仍然決定辦理現增。

三商壽財務長陳宏昇稍晚表示，雖然上半年淨值資產比已達標，與2019年底相當，但董事會一個多月前就決定厚實資本，當時的市場依舊波動，主管機關也有給予期待，希望業者審慎考慮，因此配合政策進行增資。同時歷年來三商壽增資資金額普遍都在10~17億元，預計增資後可提升保險資本適足率（RBC）約6%、淨值比約增加0.1%。

三商美邦人壽今日公布2020年上半年財報自結數，受惠於股債資本利得較去年同期增加且避險成本及負債成本率持續下降，第2季稅後純益逾8億元，上半年累計稅後純益達14.5億元，每股稅後盈餘為0.61元。

另外，公司也公布截至6月底止，公司股東權益（淨值）達412億元，較去年同期增加74億元，另分類至攤銷後成本之債券未實現利益餘額逾670億元，較去年底增加約300億元。主是是債券類價值提升，沒有計入淨值。

三商壽今重訊也公布董事會成員因任期屆滿改選，原董事成員包括董事長陳翔玠、副董事長翁翠君等七人全數留任，不過獨董的部份，由二席換為三席，新獨董包括前大眾商業銀行總經理蔡榮棟、國立政治大學國際經營與貿易學系特聘專任教授郭維裕與前RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理楊弘毅。

為順利接軌IFRS17，三商壽強調，努力推廣分期繳投資型與保障型商品，即便上半年業績受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，新契約等價保費率仍達40%，持續較去年同期成長，未來將配合主管機關政策持續開發符合客戶需求的保障型及投資型商品，以滿足客戶保險保障及退休規劃的需求。

展望未來，三商美邦人壽專注「創新、轉變、卓越」的經營主軸，致力落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向，以提升資金運用效率，持續優化公司財務結構；同時著重公平待客原則、提升客戶體驗；在風控法遵部分，則持續強化內部控制有效性等，以創造投資人、保戶及社會大眾的三贏局面，持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」之企業願景邁進。