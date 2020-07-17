舊觀念要更新 壽險不是只有身故才能領

台灣人愛買保險，保險滲透率為全球之冠，平均每人擁有3.3張保單。近年由於政府大力推動，許多民眾對於保障型保險商品的觀念越來越好，為自己添購的醫療險保障也越來越多，但是壽險卻往往因為許多忌諱而絕口不提。

宏泰人壽表示，不少老一輩的人會說，「壽險是死了才能領」，其實不然。宏泰人壽推出六種利變壽險商品，除了擁有壽險保障，及符合主管機關規定的身故給付對保單價準備金之最低比率，也涵蓋資產配置需求。

其中，許多項目為生存期間可以請領，包括：祝壽金、生存金、增值回饋產生之現金或儲存生息等。

壽險理賠是最後一條防禦底線，若不是身故才能請領，就是失能才有理賠。

從現實層面考量，壽險是為了家人而投保，身故後理賠的保險金是供家人使用，讓家人在驟失至親時生活不至於陷入谷底，依然有其必要性。如果能在規劃壽險的同時兼顧資產配置，當然是最好不過。

近年來利變壽險商品在市場上很受歡迎，因兼具保障和資產配置的雙重功能，加上可以抗通膨，是許多家庭理財與保障的好選項。

利變型壽險風險較低、穩定性較高，不像外匯股票基金波動大，民眾可以從幣別、繳費方式、有無還本機制等差異中去選擇適合自己的利變壽險商品。

美元利變壽險部分，宏泰人壽美添富美元利率變動型終身壽險(ITI)以躉繳方式同時滿足資產配置、投資理財、避險保值以及壽險的保障需求，並享有「增值回饋分享金」的分享回饋機會，適合手頭有一筆餘裕資金需要找尋穩定增值目標的高資產族群。

宏泰人壽美金旺美元利率變動型終身壽險(ITK)為兩年期繳費，可以不必一次投入大筆資金，繳費到第二個年度起就能享有保單價值年年遞增；增值回饋分享金能靈活反應市場利率，對抗通膨很有利。

宏泰人壽金美利美元利率變動型還本終身保險(ITG)，適合退休規劃族群以定期定額方式繳交保費，逐漸把保障堆疊起來，並自第二保單年度起享有每年給付生存保險金的還本機制。

若是不想選擇美元利變壽險，亦可考慮台幣利變壽險。宏泰人壽泰貼鑫利率變動型終身壽險(ITJ)以躉繳方式提供資產配置需求並兼顧保障，享有身故/完全失能保障，及增值回饋分享金。

宏泰人壽金豐利利率變動型還本終身保險(ITF)為2年期繳費，自第二保單年度起提供生存給付，適合做為儲蓄退休的資金規劃。

宏泰人壽多多福利率變動型終身壽險(ITH)適合年輕人投資自己的保障，透過長年期分期繳交保費方式減輕財務壓力，並可達成未來保險保障及退休規劃的雙重需求。