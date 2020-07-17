舊觀念要更新 壽險不是只有身故才能領

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽提醒民眾，壽險不是身故才能領。宏泰人壽/提供
宏泰人壽提醒民眾，壽險不是身故才能領。宏泰人壽/提供

台灣人愛買保險，保險滲透率為全球之冠，平均每人擁有3.3張保單。近年由於政府大力推動，許多民眾對於保障型保險商品的觀念越來越好，為自己添購的醫療險保障也越來越多，但是壽險卻往往因為許多忌諱而絕口不提。

宏泰人壽表示，不少老一輩的人會說，「壽險是死了才能領」，其實不然。宏泰人壽推出六種利變壽險商品，除了擁有壽險保障，及符合主管機關規定的身故給付對保單價準備金之最低比率，也涵蓋資產配置需求。

其中，許多項目為生存期間可以請領，包括：祝壽金、生存金、增值回饋產生之現金或儲存生息等。

壽險理賠是最後一條防禦底線，若不是身故才能請領，就是失能才有理賠。

從現實層面考量，壽險是為了家人而投保，身故後理賠的保險金是供家人使用，讓家人在驟失至親時生活不至於陷入谷底，依然有其必要性。如果能在規劃壽險的同時兼顧資產配置，當然是最好不過。

近年來利變壽險商品在市場上很受歡迎，因兼具保障和資產配置的雙重功能，加上可以抗通膨，是許多家庭理財與保障的好選項。

利變型壽險風險較低、穩定性較高，不像外匯股票基金波動大，民眾可以從幣別、繳費方式、有無還本機制等差異中去選擇適合自己的利變壽險商品。

美元利變壽險部分，宏泰人壽美添富美元利率變動型終身壽險(ITI)以躉繳方式同時滿足資產配置、投資理財、避險保值以及壽險的保障需求，並享有「增值回饋分享金」的分享回饋機會，適合手頭有一筆餘裕資金需要找尋穩定增值目標的高資產族群。

宏泰人壽美金旺美元利率變動型終身壽險(ITK)為兩年期繳費，可以不必一次投入大筆資金，繳費到第二個年度起就能享有保單價值年年遞增；增值回饋分享金能靈活反應市場利率，對抗通膨很有利。

宏泰人壽金美利美元利率變動型還本終身保險(ITG)，適合退休規劃族群以定期定額方式繳交保費，逐漸把保障堆疊起來，並自第二保單年度起享有每年給付生存保險金的還本機制。

若是不想選擇美元利變壽險，亦可考慮台幣利變壽險。宏泰人壽泰貼鑫利率變動型終身壽險(ITJ)以躉繳方式提供資產配置需求並兼顧保障，享有身故/完全失能保障，及增值回饋分享金。

宏泰人壽金豐利利率變動型還本終身保險(ITF)為2年期繳費，自第二保單年度起提供生存給付，適合做為儲蓄退休的資金規劃。

宏泰人壽多多福利率變動型終身壽險(ITH)適合年輕人投資自己的保障，透過長年期分期繳交保費方式減輕財務壓力，並可達成未來保險保障及退休規劃的雙重需求。

壽險 宏泰人壽 保險金

延伸閱讀

兒童保單條款又修正了！

買保單近來有三難 聯众保經建議兩招化解

車禍肇逃受害者 可獲理賠

壽險上半年初年保費減33%

相關新聞

安聯人壽打造AI健康指數

把逾82億筆去識別化的全民健保資料，透過AI（人工智慧）技術，變成預測全台各縣市未來四年包含死亡、住院、癌症發病機率的健...

源鉑資本胡一天預測：數位貨幣將成國際潮流

美中在各領域的新冷戰，未來也將持續下去。源鉑資本創辦人暨執行長胡一天認為，中國大陸有望領先全球，搶先利用分布式帳本與央行...

車禍肇逃受害者 可獲理賠

開車肇事逃逸時有所聞，若肇事者未投保強制汽機車險卻造成死傷，受害人或其遺屬仍可申請保險理賠。

投信發行REITs 金管會鬆綁

近來頻傳國內不動產投資信託基金（REITs）爭議，加速金管會改革力道。證期局副局長蔡麗玲昨（16）日表示，將修正投信投顧...

票券公司可與OBU、OSU往來

金管會昨（16）日宣布，開放票券公司可跟國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）辦理外幣債券買賣及附條件...

壽險上半年初年保費減33%

壽險公會昨（16）日表示，壽險業今（2020）年上半年初年保費，含負債項下收入，約4,713億元，年減33.5%，其中，...

調查台星港三地行為 渣打：台灣人投資最保守

新冠肺炎疫情造成金融市場波動，外商銀行渣打集團發布「投資者個性研究」調查，分析1,200位亞洲地區富裕族群的投資行為與決...

央行出手 新台幣匯價轉貶

上市櫃公司陸續發放現金股利，外資昨（16）日匯出股息約2～3億美元，但午後仍有熱錢流入，加上出口商趁機賣美元，外資股利匯...

台幣太強 出口競爭力輸韓

今年以來熱錢狂湧，將新台幣推上「最強亞幣」寶座，國際清算銀行（BIS）公布最新統計，6月新台幣實質有效匯率指數續漲，與主...

電子支付比率首見下滑 金管會：疫情影響

為推動電子支付，政府力推數位三倍券，但多數民眾仍選擇紙本三倍券，根據金管會最新統計，今年第1季止，電子支付比率為38.9...

金飯碗難捧 紓困貸款銀行員狂加班

金飯碗難捧！受新冠肺炎衝擊，政府推出紓困貸款，並要求快速核貸，卻造成許多銀行行員抱怨被要求瘋狂加班。全國金融業工會聯合總...

非現金支付占比 反轉下滑

非現金支付占比出現反轉下滑、推動非現金支付進入「深水區」。金管會目標今年底非現金支付占比要達百分之五十二，但第一季受到疫...

熱門新聞

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

梅花浮水印難辨識！民眾陳情連超商店員都不敢收三倍券

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。