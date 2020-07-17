個人資安險保什麼？和泰產險線上開講

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

和泰產險表示，隨著時代進步加上科技日新月異，資訊傳播日趨快速，而3C產品的普及更是助於資訊的流通，人人都有虛擬身分，網路世界方便快速，相對陷阱也不少，也進而衍生個人資安外洩的問題。

和泰產險近期推出的個人資安險，日前透過線上直播座談的方式，邀請網紅、資安專家等相關專業人士進行對談，用網路新興的模式直播趴，對網友喊話，個人資安對於民眾在網路生活上的重要性。

網路霸凌為例，座談中提到，多數人往往忽視流言的影響力，特別是今年新冠疫情發展突然，造成社會動盪人心惶惶，一有社區確診者，不免遭到網路肉搜、霸凌。

儘管政府方面提出相關法規懲處，仍造成不少傷害，進而影響受霸凌方的生活，產生搬家費用、轉學等等損失，針對此類網路霸凌的情況。

和泰產險說明，只要被保險人提出相關證明文件，保險公司便會在約定範圍內補償，同時也提醒被保險人需在30天內受二人以上的網路霸凌，並在90天內至醫院看診以取得醫生證明，以及休息七天以上的處置，保險公司才會予以補償。

網紅插畫家蓋彼也分享，社交詐騙是現今不可忽視的議題，網路愛情騙子便利用使用者的軟肋施行敲詐，透過提出小額借款需求，讓人掉入詐欺犯的陷阱內。

和泰產險表示，社交詐騙的構成須以被保險人受他人以可追蹤的通訊方式指引，如：E-MAIL、簡訊、電話語音等等。

以可追蹤的付款方式支付財物(注意：不包含現金)符合上述兩項要件，保險公司便會予以補償，另外，須注意網路購物與投資行為是不包含在該險保障範圍內。

和泰產險推出業界首張個人資安險，為社交詐騙、網路霸凌以及身分盜用三大網路風險進行保障，用生動的對談讓網友清楚相關的保障內容。

例如，因事故發生而產生的醫療費用，超出自負額的財物損失補償費用，或是因被肉搜導致現在居住地無法居住而產生的搬遷費用、轉學安置費用等等，讓民眾透過個人資安險的保障減少損失。

影片最後，和泰產險提醒民眾，運用個人資安險為數位生活添一層保障，創造更安全的網路環境。

網路霸凌 資安 保險

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