買保單近來有三難 聯众保經建議兩招化解

聯众保經表示，不少民眾最近買保險面臨保單變少、保費變貴、薪資縮水的三難局面，背後原因來自7月起多項保險新制將上路，不少保單應聲消失或變貴，與此同時，民眾面臨新冠肺炎疫情衝擊而手頭拮据。

聯众保經建議兩招幫助民眾突圍，一看缺口；二找工具。

主計總處7月10日公布最新國人薪資統計資料，5月全體受雇員工平均總薪資(經常性薪資，併計獎金、加班費等非經常性薪資)為4萬9,609元，較去年同期減少1.37%，更令人沉重的是5月全體受雇員工人數為790.5萬人，較4月淨減少1.7萬人，較去年同期更是大減3.2萬人，意味著國人經濟收入趨於緊俏。

另一方面，7月起有四大保險新制上路，包括調降各幣別保單責任準備金利率、提高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制與契約服務利潤(CSM)不得為負數等，市場估計新制將促使帶動終身型壽險、終身型健康險保費調漲一至三成不等。

在保險公司更換符合新制的保單空窗期，民眾可選擇的保單數量銳減。聯众保經副總經理楊振州以壽險主約舉例，原本架上有近600張保單，7月一開始目前僅剩不到300張左右，僅有部分壽險公司保單完成更新。

儘管處於三難局面，楊振州提醒保障布署不能等，畢竟明天與意外哪個先到永遠沒人知道，尤其法規不斷修正，7月起適用四項新制，不排除未來還會有其他規定修正，建議最好提早規劃保險。

對於預算有限，又想買保險的民眾，楊振州建議先檢視保障缺口，優先補足最急迫的保障；其二是善用工具。

對於評估缺口，楊振州認為，各種人身風險中，尤以醫療保障不宜因預算放慢腳步，預算有限者可考慮以產險公司產品應急，保費相對壽險公司便宜，但須留意產險公司健康險為不保證續約，在預算許可時，仍應逐步建立終身醫療保障。

另一方法是透過團體保險來補足或提高保障額度，又或選擇近似的保單商品。例如，有投保重大疾病險需求的人可視情況考慮重大傷病卡險。

楊振州透露，保險公司近期為吸引民眾青睞，修改後的保單各具特色，例如拉高第一保險年度的保額、增加理賠範圍、開放次標準體投保等等，民眾如果想找到適合的保單，不妨請保險經紀人協助規畫。

對於有理財需求的民眾，楊振州表示，儲蓄險依然可買，適合有保本、資產保全等需求者；若想兼顧保障及理財，可考慮部分美元保單或者是萬額變能壽險等投資型保單，一方面壽險保障比一般壽險主約商品便宜；另一方面是保額、投資比率可動態調整，便於不同人生階段安排。