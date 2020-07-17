疫情衝擊下 美國人更相信保險的重要

波士頓顧問公司（BCG）和美國壽險行銷調研協會（LIMRA）發表最新報告「擴展壽險的價值主張」，調查了北美的消費者對保險公司的期望和態度，報告顯示新冠肺炎疫情後，不少消費者對保險有了新的詮釋，疫情使他們更注重保險中保障家庭的價值，亦讓他們更著眼如何保障健康。

調查發現，有72%的消費者相信保險公司希望他們的客戶能夠活得更長、更健康，有近70%的消費者相信保險公司會好好保護，並合理地運用消費者分享的個人資訊 （例如運動、飲食習慣、醫護紀錄、基因檢測結果等）。此外，亦有60%以上的消費者相信，保險公司能提供好的建議幫助他們提升健康狀況。

BCG合夥人何軒榕表示，在後疫情時代，保障健康將會成為消費者的重要考量，這與金管會近年提出新制，促使業界讓商品回歸保障本質的目標相符，關鍵在於保險公司可如何將商品的價值主張擴展到客戶的健康管理。例如擴大至疾病預防和長壽的健康管理，又或為消費者提供更多工具，例如為保戶提供運動和健身追蹤器，透過電子健康記錄更方便的取得健康數據，又或以這種健康監測設備，協助慢性病患者遵守用藥計劃。

這分報告也建議，若保險公司希望把客戶對健康的訴求與商品及服務結合，需要建立三大能力，包括與客戶互動的能力 、引導通路的能力和健康福祉的專業及服務能力。