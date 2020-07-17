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非現金支付占比 反轉下滑

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導

非現金支付占比出現反轉下滑、推動非現金支付進入「深水區」。金管會目標今年底非現金支付占比要達百分之五十二，但第一季受到疫情衝擊，比率不增反減，首次出現反轉，加上振興三倍券紙本完勝數位，狠狠打了主管機關一巴掌，顯示民眾就是愛用現鈔，政府推動非現金支付發展恐遇瓶頸。

二○一五年時，金管會定下今年底前非現金支付占比要達百分之五十二的目標，雖然成長速度緩慢，但仍逐年以百分之三到五的速度提升，去年底好不容易突破百分之四十。沒想到今年第一季卻出現反轉，反降到百分之卅八點九。

金管會銀行局副局長林志吉表示，今年第一季占比出現下滑，主要是年初受到疫情影響，導致實體商店消費減少，雖然一般國內民生消費支出沒有下降太多，但是因疫情使民眾無法出國，刷卡付出國旅遊團費及國外消費刷卡量，最嚴重時幾乎歸零，影響很大。

振興三倍券紙本完勝數位的現象，也讓主管機關發現警訊。原本政府預估振興三倍券的紙本與數位會是五五波，沒想到最終選擇紙本人數大勝數位，選擇數位者的占比目前僅只有約一成五；銀行更統計，綁定自家數位三倍券者，有一成最後選擇「跳車」，多數可能都是轉領紙本三倍券。

林志吉表示，國人的消費習慣很難改變，以使用三倍券為例，領紙本可以大家一起湊，也可以互相分享，使用場域限制也比數位少，這些同時都是推廣非現金支付的困難點。金管會將記取此次三倍券的經驗，在推動數位支付上更精進，包括使用場域必須再增加，使用便利性要更加強。

金管會定義的非現金支付，除信用卡外，還包括「電子票證」，例如悠遊卡、一卡通等；「電子支付」，例如街口支付或台灣Pay；「行動支付」，例如Pi錢包、Apple Pay等。

金管會坦言，目前來看非現金支付年底要達標「確實有難度」。不過，這幾個月信用卡刷卡量雖受疫情影響，但過去信用卡消費年年創新高，隨著國內疫情趨緩解封，刷卡簽帳金額已經逐漸回穩，接下來也要積極推動電子支付與電子票證整合，還是有機會繼續提高國內非現金支付的占比。

疫情 信用 出國

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