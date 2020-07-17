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金飯碗難捧 紓困貸款銀行員狂加班

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
新冠肺炎疫情衝擊，政府推出紓困貸款。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情衝擊，政府推出紓困貸款。圖／聯合報系資料照片

金飯碗難捧！受新冠肺炎衝擊，政府推出紓困貸款，並要求快速核貸，卻造成許多銀行行員抱怨被要求瘋狂加班。全國金融業工會聯合總會指出，經彙整各單位意見，發現除信保基金之外，元大銀行總行、富邦銀行總行、渣打銀行，都被投訴加班情形嚴重。

政府推出紓困貸款措施後，已有不少立委收到基層銀行行員的陳情，因政府追蹤各銀行辦理紓困貸款的成效，各銀行私下都設立ＫＰＩ要求行員要衝刺數量。

立委江永昌日前在立法院財委會上出示陳情信，行員在陳情信中無奈表示，長官明示與暗示要求行員以加班或假日出勤來達成目標，壓力下很多分行案件皆為造假，出現強迫既有正常客戶申貸，以低利率紓困貸款償還高利率貸款等亂象。

金聯指出，北市勞動局與金融業工會日前針對各銀行辦理紓困貸款而超時工作的適法性疑義舉行座談會，以解決各家銀行為了配合政府防疫政策，承擔繁雜且龐大的紓困貸款業務，導致出現銀行行員加班，並出現加班費計算及補休等問題。

經彙整各單位意見，發現信保基金、元大銀行總行、富邦銀行總行、渣打銀行，加班情形最為嚴重。北市勞動局表示將啟動專案勞動檢查，以維護勞工的權益。

針對銀行以勞基法有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊規定，來要求行員延長工時及假日出勤，全金聯表示，已至勞動部表達過意見，要求後續貸後處理不可以再適用此規定，以免資方濫用造成勞工過勞。

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