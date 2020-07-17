安聯人壽打造AI健康指數

把逾82億筆去識別化的全民健保資料，透過AI（人工智慧）技術，變成預測全台各縣市未來四年包含死亡、住院、癌症發病機率的健康指數，這項國內首見創舉，昨（16）日由台灣第一大外商壽險公司德國安聯人壽、清華大學電機系BIIC實驗室共同發表。

安聯人壽與清華大學電機系BIIC實驗室昨日舉行盛大記者會，推出全台健康指數地圖，又稱安聯AI健康指數，滿分100，全台健康指數高達90.8，其中，新竹市以92.0稱冠全台，次為新竹縣與新北市，均為91.7。

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，安聯AI健康指數模型，利用我國健保資料庫於2015到2017年間，合計逾82億筆數據，將死亡、住院、罹患癌症等三大影響健康因子，按50%、25%、25%的權重，加權計算得出。

負責這項研究的清華大學電機系副教授李祈均表示，把健保資料做成健康指數，且是預測未來四年，全台灣以及各個縣市居民，其死亡、住院及罹患癌症的綜合風險，為我國健保史上首例，也是國內壽險業首見。

新竹市、新竹縣與新北市，以及指數91.6的金門縣與連江縣，都比全台灣的健康指數90.8要高。台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒指出，都會區的健康指數明顯較高，與都會區的人口較年輕有關。例如，新竹市為全國最年輕的縣市；離島則因老人家比較健康，較少就醫，因此拉高了健康指數。

至於健康指數較低的縣市，則與人口老化有關。例如，嘉義縣及台東縣多為年輕人出外打拼，人口移動效應使得兩者的健康指數遠低於全國平均。

性別方面，女性的健康指數明顯高於男性。