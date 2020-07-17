源鉑資本胡一天預測：數位貨幣將成國際潮流

美中在各領域的新冷戰，未來也將持續下去。源鉑資本創辦人暨執行長胡一天認為，中國大陸有望領先全球，搶先利用分布式帳本與央行數位貨幣技術，打造新一代的金融市場基礎設施，而其他大國在競爭驅使的安全困境下，打造為自己服務的金融互聯網基礎建設，勢在必行，央行數位貨幣的競爭，看起來很高科技，其實上是地緣政治。

源鉑資本昨（16）日於線上舉辦2020年春夏季策略展望會與央行數位貨幣（CBDC）研討會，由胡一天主持。

他說，英國、日本及歐洲央行近期紛紛表態要研發央行數位貨幣，而國際結算銀行也在2020年報中論述數位貨幣與新型支付系統，表明央行創新的必要。

胡一天指出，新型態支付系統將可能成為構建「數位貨幣區」的基礎設施，如何在軟體與硬體層面參與建造這個基礎設施、創造規則，就是金融科技新創企業與跨國金融集團競合的新藍海。

隨著全球科技供應鏈在美中霸權博弈及貿易保護主義的大氣候下被迫選邊，本無國界的互聯網也將隨著新型基礎設施的「去全球化」，而出現新的「國界」。胡一天認為，有能力定義網絡空間國界的力量，必定是在科技、經貿、金融、文化、軍事等層面的綜合國力極強的大國。