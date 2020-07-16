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運用AI來預測 安聯人壽與清大合作推出健康指數

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
(左起)臺中榮總健康資料庫中心林敬恒博士、國立清華大學電機系李祈均副教授、安聯人壽林順才總經理、安聯人壽鄭祥琨行銷長。圖／安聯人壽提供
(左起)臺中榮總健康資料庫中心林敬恒博士、國立清華大學電機系李祈均副教授、安聯人壽林順才總經理、安聯人壽鄭祥琨行銷長。圖／安聯人壽提供

台灣第一大外資壽險公司總經理林順才表示，安聯近年積極發展健康保單，連2年有3成多的成長。健康險除了理賠重要，提醒保戶重視健康也很重要，因此，安聯與清大合作，打造全台第一個可以預測未來的「安聯AI健康指數」，未來此指數將朝可讓每個客戶了解自己健康分數的方向發展。

林順才表示，「安聯AI健康指數」是與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用台灣全民健保資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法來建立。

林順才指出，希望透過健康指數的資訊，協助保戶及民眾了解不同區域、年齡的健康分數，或發生哪些共同的健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理。

安聯AI健康指數，使用台灣全民健保資料庫中去識別化的健保資訊，透過AI深度學習演算法，並依據三項健康相關重大事件（死亡率、住院率、癌症發病率）的風險發生率，建構出全新的健康指標，讓壽險公司除了保單銷售與客戶服務外，還可以讓每個客戶了解自身居住地的健康分數，掌握健康風險。

2020全台健康指數高達90.8，其中新竹市以92.0的高分稱冠全台。研究發現，都會區的健康指數最高，其中以新竹市最高，健康指數為92分，其次為新竹縣(91.7分)與新北市（91.7分），以及金門縣與連江縣的91.6分。

台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒指出，都會區的健康指數明顯較高，與都會區的人口較年輕有關，如新竹市為全國最年輕的縣市，便以92.0的高分稱冠全台，而離島則因為老人家比較健康，較少就醫，因此拉高了健康指數。

至於健康指數較低的區域，則與區域中的人口老化有關，如嘉義縣及台東縣多為年輕人出外打拼較多的地區，人口移動效應使得兩者的健康指數遠低於平均。在性別方面，沒有意外的，女性的健康指數明顯優於男性，林敬恒說，女性較關注健康狀況，身體稍有異樣，就會積極就醫，因此不容易小病釀成大病。

在年齡分別上，越年輕的族群，身體狀況愈好。不過，有趣的是，從分析數據看來，離島的老人家健康指數明顯高於都會區的老人。

壽險公司 保單

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安聯人壽創舉 推壽險業第一個可預測未來的健康指數

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