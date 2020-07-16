快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

交通肇事者未投保逃逸 近6萬受害人獲補償

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

開車撞了人就跑掉的肇事逃逸時有所聞，但若肇事者沒有投保強制汽機車險卻造成死傷，受害人或其遺屬仍然可申請保險理賠。金管會表示，可向汽車交通事故特別補償基金申請「代位追償」。據金管會統計，實施之後截至今年4月底止，累計已有5.8萬件獲得補償，共計求償106億元。

金管會表示，為保障汽、機車交通事故受害人的權益，自1998年起，強制汽、機車所有人投保本保險，並成立「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，對遭未投保強制汽車責任保險或肇事逃逸之汽車所致汽車交通事故的受害人或其遺屬，給付補償金。特別補償基金於給付補償金額後，得依據強制汽車責任保險法第42條第2項規定代位向肇事者追償，以維護公平正義。

保險局副局長王麗惠表示，依公路法第2條規定，無過失責任可規範肇事逃逸的汽機車範圍，也包含有電動機車、申請臨時通用證的動力機械車、以及在道路上最大時速可超過25公里的高爾夫球，但農用車不算。

同時據保險局統計，1998年到今年4月底，累計已申請補償金額包括有汽車68.6億元及機車37.5億元。

件數方面，總計是5萬8,347件，包括汽車3萬702件及機車2萬7645件。因肇事逃逸造成的交通事故受害包括醫療、死亡、失能等，死殘理賠上限200萬元，而醫療上限20萬元。

此外保險局也公布國內汽機車駕駛人投保強制汽機車險的情況，汽車部份投保率已達100.17%，機車則有83.54%。汽車強制險投保率破百是因一些報廢、換車等，還來不及退保，以致保障期有重疊所致。

汽機車合計有效保費件數已達到1,984萬餘件，其中汽車有814萬餘件、機車有1170萬件。金管會提醒，交通事故相關證明文件為申請補償金之重要文件，受害人發生車禍時，應立即報警處理，除當場取得當事人登記聯單外，於事故發生7日後，可向處理相關單位申請提供道路交通事故現場圖、現場照片，並於事故發生30日後，申請提供「道路交通事故初步分析研判表」。此外，受害人或其遺屬另應檢具身分證明文件、診斷證明書及醫療費用收據或死亡證明書等相關文件。另為使汽車交通事故受害人第一時間能知悉瞭解其權益，特別補償基金亦透過警察將本保險及補償金申請須知轉交受害人，以便利其申請。

保險 補償金

延伸閱讀

落漆！電子支付比率首見下降

證券四合一 金管會：目前未規劃

金融科技發展 金管會訂八大方向

國壽逾百億投資印尼銀行踩雷 保險局：損失在可控範圍

相關新聞

國泰創舉 秀出ESG報告

國泰證券子公司國泰期貨與國立臺北大學產學合作，昨（15）日舉行發表會，推出接軌國際的本土ESG研究報告，扮演國內投資機構...

涉史上最大詐貸案 潤寅集團北中6筆不動產慘遭法拍

詐貸472億元的潤寅集團，旗下子公司不動產先後落入法拍市場，今（16）日開標的北市文山區公寓，以無人投標收場。此外，台北...

台幣狂升 台韓實質有效匯率指數差距創10年新高

新台幣升勢猛烈，根據國際清算銀行（BIS）最新統計，6月新台幣實質有效匯率指數攀升至109.72，不只連5月超越韓元，差...

郵局是夕陽產業？ 網友點出2優點：大勝歐美國家

郵局不單單只是讓人寄信領物等，還有許多和金融相關的業務，也會機動協助政府處理各種事務，例如前陣子幫忙發送口罩、酒精等防疫物資，還有這次配合政府發放振興三倍券等工作，都讓人覺得郵局功能越來越多。一名網友貼文表示台灣的郵局發展一堆金融的業務，所以不可能會倒，他也好奇想問「台灣郵局是全世界最成功的嗎？」

土銀國泰一號爭議 小股東控訴五大點

2006年成立的土銀國泰一號不動產投資基金（REITs）受益人大會將於29日召開，在此之前，小股東質疑五大點，呼籲金管會、證交所、受託管理機構土地銀行，應本於監理、管理之責，好好正視這些弊端，對這場即將登場的大欺小「霸凌」，不要只冷眼旁觀、為大股東與關係人交易護航，應本於職責實踐公平正義，還給REITs小股東們一個良善的投資環境。

新台幣午盤升值1.12角 暫收29.47

新台幣今（16）日以29.585元兌1美元、微貶0.3分開盤，中午以29.47暫收，較昨天收盤價升值1.12角。

郵局設愛心櫃台 中華郵政：長者、身障者優先買三倍券

振興三倍券開賣第二天，不過有身障者抱怨，郵局發放振興三倍券並未開設愛心櫃檯，質疑未能顧及年長者及身心障礙者需求，也呼籲郵局應該要設置友善時段、櫃檯，方便行動不便者領券。

新台幣開盤貶0.3分 為29.585元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.585元開盤，貶0.3分。

末碼雙號今天可至郵局買三倍券 還沒營業湧現排隊人潮

昨天起至12月31日，各地郵局可購買紙本的振興三倍券，今天周四是身分證字號末碼雙數可購買，一早各地郵局出現排隊人潮。中華郵政說發放初期可能人潮較多，1人最多領取5份，多加利用7月18日及25日兩個周六的營業時間內辦理。

低利房貸引爆大戰！5大銀行為這些族群 殺到見骨

因應新冠肺炎疫情，政府降息紓困，我國政策性房貸利率最低不到1%，5大銀行新增房貸利率也創史上新低，使民眾房貸負擔及購屋成本大降，也支撐了房貸市場。隨著疫情趨緩，各銀行都力拚房貸業務。大型房貸銀行分析，未來房貸市場有3大趨勢：房貸利率將會「躺平」一段時間，銀行將針對不同客群推出差異化房貸方案，房貸產品將加速數位化。

法人、個人戶全面減碼 人民幣存款探六年半低點

人民幣雙率雙降，投資魅力明顯褪色。中央銀行昨（15）日公布，6月國銀人民幣存款餘額為人民幣2,411.73億元，為201...

0.304％ 2年期定存單利率新低

為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（15）日標售2年期定存單400億元，獲得金融業者熱烈搶購，得標利率落於0.304%，為歷...

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

6G卡位戰 聯發科超前部署

在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

末碼雙號今天可至郵局買三倍券 還沒營業湧現排隊人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。