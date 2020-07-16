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施羅德投信：後疫情時代 三大長期結構性變革

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

全球每日新增確診人數居高不下，全球股市雖然震盪向上，但波動也擴大。施羅德投信指出，在後疫情時代，預估產業將出現三大長期結構性的變革。

首先，是社會經濟的變遷，由於低利環境成常態，造成消費保守、儲蓄率增加，因此收益產品仍會是下個階段的投資主流。其次，民眾更重視健康護理，除了疫情刺激之外，全球人口老化也是原因。

第三，科技變革加速，疫情加快零接觸經濟，自動化及人工智慧（AI）持續發展，大數據研究也將更深更廣。因此，與遠距辦公、網路零售業等相關的科技產業將持續吸引全球目光。

因應市場變化，施羅德提出兩大對策。首先是高品質環球收息債券，以全球多元分散的企業債來因應風險，並以投資等級債券（抵禦市場的不確定性）為主，優質高收益債券（追求收益）為輔。

施羅德認為，公債今年以來表現佳，但價值面仍偏貴。高收益債將受惠於美國聯準會（Fed）預計購買被降評的墮落天使公司債，但有潛在的降評和違約風險。

第二個投資對策則是靈活配置多元資產。施羅德指出，股市方面看好美國高品質與成長型股票，對歐洲地區持續觀望，亞太區因要注意中美摩擦再起。寬鬆政策下，全球股債皆有機會，但應慎防短線波動。

疫情 債券

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