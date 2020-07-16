金管會：REITs開放投信雙軌發行年底完成修法草案

國內不動產投資信託基金（REITs）近來頻傳爭議，加速金管會改革力道。今（16）日證期局副局長蔡麗玲表示，將修正目前投信投顧法，新增REITs事業放寬投信可發行，屆時不需要在對外委託建築經紀公司管理REITs，但目前現形的

銀行託管制也不會廢除，將採雙軌並行，最快年底草案就可出爐，將先召開公聽會跟外界溝通，明年才送兩院審理。

台灣在2004年開放信託業發行REITs，2005年由國泰、富邦、新光三大集團響應政策率先推出，最高峰時期曾推出十檔REITs，但現在僅存七檔。但因制度上有缺失，過去交易相當冷清，但今年來卻連番爆發新光一號差點被狙擊清算、國泰一號也傳擬私募爭議，金管會主委黃天牧表示評估改革。

證期局官員昨天透露，外界目前對於現行REITs採信託架構發給銀行發行較多質疑，成立之初壽險業將不動產信託給銀行，銀行要同時兼顧保管跟運用，考量事項多較趨向保守，而且管理上常常需要再委託給不動產管理機構的建築經紀公司，較沒有效率；而若未來由投信發行，主管機關將是證期局，可先進行資金募集後，錢交保管機構信託保管，但基金管理只要投信公司自己來，不用再委託出去，外界期待管理上會更積極。

至於REITs歸投信能否再借錢來買國內外大樓或活化買有價證券？蔡麗玲說，並沒有限制投信不能借款，但會限制用途，例如要借錢買海外有價證券，若大額贖回要變現需要時間，為應付資金調度有需求時可借款。改成投信發行後，是否不需每事都需經受益人會議？蔡麗玲說，還是要視案件影響受益人權益大小，若要賣大樓或投資金額對基金占比影響大仍需提受益人會議。

至於REITs改成投信發行後，現行建經公司能否申請管理？蔡麗玲說，還是要先取得執照許可。不過相關的框架與內容仍視年底草案出來而定，將先開公聽會跟外界溝通，明年才會送進立法院。但兩法並存，並沒有廢除舊制的考量，亦即未來REITs會有二個主管機關，分別是銀行局與證期局。

至於有關國泰一號REITs小股東今天召開自救會提出質疑，銀行局副局長林志吉表示，受託銀行土銀並沒有要漲管理費，主要是收取績效報酬，金管會2015年有開放允許，但「不是訂了法就可以想當然爾收」

，需另開受益人大會決議，事前也需書面公布計算公式與收取理由、收取金額。同時截至目前為止沒有任何一檔REITs曾修法收取績效報酬。

至於小股東會質疑修法新增私募的正當性，銀行局官員表示REITs一開始申請是公募就是公募 ，不能公轉私，但2019年修法後可私轉公，但一定不能兩種並行。亦即國泰一號不必需要增列私募。

保險局官員則表示，2003年只要求保險業投資REITs加計金融債、可轉讓存單不得逾保險資金35%，而2007年後規定不得逾發行總額與投資資金的10%，但之前已超限沒有違法問題。

國壽晚間也發聲明表示，本公司僅為單純之受益人，並無產權及主導租約等情事之權。國壽未曾參與土銀國泰1號REITs之營運，亦未向他人收取表決票。且據公司瞭解，已有人假冒國泰集團之名義贈送禮券等紀念品收取表決票，實已侵害國泰集團形象及違反相關法令。