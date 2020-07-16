銀行系統出包 累積三倍券卻無法消費惹民怨

數位的振興三倍券，消費從昨天開始累績，但卻傳出銀行因為系統出包，讓民眾想累積三倍券消費時出現問題。金管會強調，目前正值民眾累積三倍券消費期間，各銀行若發生系統故障，必須盡快排除，避免影響民眾權益。

昨天晚間陸續傳出華南銀行系統故障，華銀信用卡綁定台灣Pay消費時系統出包，讓民眾想累積三倍券消費出現困難。

金管會銀行局今表示，經過向華南銀行了解後，主要是透過台灣Pay綁定華南銀行信用卡，因為華南銀行近期新增一維掃碼，系統上線不順暢，所以在商家消費時發生無法付款的情況，已要求華南銀盡速處理，預計昨晚系統會修復完畢。

銀行局官員強調，目前雖沒有其他金融機構有通報發生系統故障的情況，但因為目前正值民眾累積三倍券消費的時期，請各金融機構以此案為戒。當消費量一下子衝高，系統難免會發生塞車或當機，呼籲各金融機構若發生系統故障必須盡速排除，避免影響到民眾權益。