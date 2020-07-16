出口商皮皮挫... 我出口報價競爭力輸韓 近11年來最慘
今年以來熱錢狂湧，將新台幣推上「最強亞幣」寶座，國內出口競爭力堪虞。國際清算銀行（BIS）公布最新統計，6月新台幣實質有效匯率指數續漲，與主要貿易對手國韓元間的差距進一步擴大至4.28，為近11年來最大，代表台灣出口報價競爭力輸給南韓，為近11年來最慘。
BIS資料顯示，6月新台幣實質有效匯率指數升抵109.72，連四月上漲，並創2006年10月以來，近14年新高。至於台灣主要貿易對手國韓元，6月實質匯率指數漲至105.44，僅為兩個月高點。
兩相對照，新台幣實質有效匯率指數連五月超過韓元，差距還進一步擴大至4.28，為2009年10月以來最大，台灣出口廠商恐因報價競爭力喪失感到「皮皮挫」。
長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣實質有效匯率指數，代表台灣出口業具有報價競爭優勢，不過今年2月此一趨勢已正式反轉。
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