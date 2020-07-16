出口商皮皮挫... 我出口報價競爭力輸韓 近11年來最慘

郵局不單單只是讓人寄信領物等，還有許多和金融相關的業務，也會機動協助政府處理各種事務，例如前陣子幫忙發送口罩、酒精等防疫物資，還有這次配合政府發放振興三倍券等工作，都讓人覺得郵局功能越來越多。一名網友貼文表示台灣的郵局發展一堆金融的業務，所以不可能會倒，他也好奇想問「台灣郵局是全世界最成功的嗎？」

2020-07-16 18:12