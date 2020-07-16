落漆！電子支付比率首見下降

為推動電子支付，政府力推數位三倍券，但多數民眾仍選擇紙本三倍券，根據金管會最新統計，今年第1季止，電子支付比率為38.9%，比去年底的40.91%還低，是政府推動電子支付政策以來，首見衰退。

三倍券正式上路，大部分民眾仍選擇紙本，數位綁定的使用率超低，台北市長柯文哲今（16）日表示，這代表數位基礎建設不好。

紙本券完勝數位券，會否打擊政府推動的電子支付？未來如何加強改善？金管會銀行局副局長林志吉表示，紙本券較多的因素很多，包括紙本可分開使用等，各方面因素都有關係。

金管會主秘陳開元表示，金管會會參考這次三倍券的經驗，當做練兵，再改進，以提高電子支付比率。

金管會在2016年提出電子支付五年倍增計畫，設定目標2020年電子支付比率將從26%提高到52%。

根據金管會最新資料，到今年第1季止，電子支付比率38.9%，低於去年底的40.91%，也是推動電子支付比率以來首見下降。

金管會官員表示，今年第1季電子支付比率下降的原因，主要是受疫情影響，民眾消費減少，包括疫情嚴重期間，民眾很少出門搭捷運、消費，更不敢出國，使得悠遊卡、信用卡等電子支付工具，使用金額明顯減少，尤其出國使用信用卡消費減少最多。

至於電子支付比率計算方式，是使用電子支付的消費金額，占民間消費金額比率，受疫情影響，民間消費金額也會同步減少，為何電子支付比率仍會下降？官員表示，民間消費支出降的速度不會太快，因像繳稅等民生必需支出都是民間消費，下降幅度較小。