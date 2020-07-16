郵局是夕陽產業？ 網友點出2優點：大勝歐美國家

郵局不單單只是讓人寄信領物等，還有許多和金融相關的業務，也會機動協助政府處理各種事務，例如前陣子幫忙發送口罩、酒精等防疫物資，還有這次配合政府發放振興三倍券等工作，都讓人覺得郵局功能越來越多。一名網友貼文表示台灣的郵局發展一堆金融的業務，所以不可能會倒，他也好奇想問「台灣郵局是全世界最成功的嗎？」

原PO說中華郵政似乎很早就意識到郵政業務將是夕陽產業，所以開始發展一些金融、儲匯、保險的業務，而且許多公家機關都使用郵局來轉帳，所以郵局根本不可能會倒閉，他問鄉民們「有沒有台灣郵局是世界數一數二強的八卦？」

貼文引來網友的熱議，「結合金融就穩了」、「之後可以考慮跟超商結合」、「全家配合郵局的店到宅不錯」、「郵政業務將是夕陽產業？哪來的說法？網購會自己飛到你家？」、「順便辦郵務的銀行」、「偏鄉就剩郵局啊」。

還有多數人大讚台灣的郵局效率高、價格實惠，「別的不說，用台灣郵政寄東西真的很安心」、「中華郵政水準屌打西方國家，美國寄個寶可夢卡去估價都能弄不見」、「台灣的郵政真的給推！效率勝歐美跟很多國家，而且密度高，全台連線以後辦什麼都方便」、「很多業務去郵局辦很方便也很安心」、「我寄東西也是一定要郵局才放心」、「價格合理服務也不錯幹嘛不用」。