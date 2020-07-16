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國泰產險推海域綜合險 破傷風、中暑也賠

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

夏日炎炎又逢暑假，民眾一窩蜂衝向海邊進行水上消暑活動，尤其是熱門浮潛聖地，如東北角龍洞、外木山及小琉球等更是滿滿的人潮。民眾從事海域遊憩活動，如衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等潛藏高度風險，導致投保旅行平安保險時可能遭到保險公司拒絕，且這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，也因為疾病或意外的界定模糊，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。

國泰產險為了減少這類糾紛，並響應金管會保險局「世界海洋日、保險不缺席」政策，在官網推出海域活動綜合保險，完整保障民眾從事海域遊憩活動時可能遇到的風險。

海域活動綜合保險的保障範圍涵蓋意外事故及特定事故所導致的死亡、失能、醫療費用，及因前述事故發生時須進行搜尋、救護、遺體移送所衍生的緊急救援費用，其中，特定事故就是指旅平險不保障的破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，保障範圍比旅平險更加廣泛。

舉例而言，民眾如欲參加拖曳傘、香蕉船、獨木舟等水上活動，遊玩一天只需不到170元的保費，就能購得國泰產險海域安心型保險，包含200萬元的死亡及失能保險、20萬元的醫療費用，與最多50萬元的緊急救援費用，提供水上遊憩適足的保障。

國泰產險貼心提醒，海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，而且還有發生「特定事故」的風險，建議出發玩水前應投保「海域活動綜合保險」，以確保有充足的保障。

如果是一般旅遊活動，則可以投保國泰產險針對本島旅遊及離島旅遊貼心推出的「國內旅遊綜合保險悠遊方案」，對於各類輕旅行、遊花東、瘋離島，皆能依交通工具選擇最合適的保障項目，讓你安心一整夏。

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