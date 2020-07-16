台灣人壽意享人生終身保險 意外保障加倍再加倍

國內疫情趨緩，加上政府發放振興券刺激經濟，今(2020)年暑假勢將掀起旅遊龐大熱潮，但根據衛福部統計，全台2019年「事故傷害」名列十大死因第六名，為因應旅遊帶來的潛在意外風險，中國信託金控子公司台灣人壽超前部署推出台灣人壽意享人生終身保險，不僅提供多達12項保險給付的特色，包括因疾病或意外傷害事故導致第1至9級失能時，可豁免保險費，且保戶在第25保單年度屆滿仍生存時，可領回年繳應繳保險費總和，意外保障仍持續終身。

台灣人壽提醒，意外險是個人保障防護網中不可或缺的部分。衛福部統計，全台2019年「事故傷害」奪走6,640人性命，男性占4,701人，女性占1,939人；且事故傷害死亡率平均為10萬分之28.1，更名列1至24歲族群五大死因之首，25至44歲與45至64歲族群五大死因第三、五名。若再細分事故傷害造成原因，運輸事故、跌倒（落）、意外溺死或淹沒，合計已超出75%以上。

意享人生具三大特點。一、老、中、少投保年齡廣，從15足歲至60歲，1到6職業類別都可投保。

二、終身意外保障，保戶在第25保單年度屆滿仍生存時，可領回年繳應繳保險費總和，意外保障仍持續終身。若在第25保單年度屆滿前身故，按年繳應繳保險費總和的1.06倍和保單價值準備金兩者間取大值給付身故保險金。

三、保險給付項目多達12項，若是因疾病或意外傷害事故導致第1至9級失能程度之一，可豁免保險費。

意享人生不僅平日意外有一倍保額保障，若以乘客身分於假日搭乘陸上、水上或空中大眾運輸交通工具，意外有最高三倍保額保障。

以投保保額新台幣100萬元，20年繳且選擇金融機構自動轉帳，享有1%的保費折扣為例，年繳保費僅2萬4,750元，若假日以乘客身分搭乘陸上、水上或空中大眾運輸交通工具期間而遭受意外傷害事故導致身故，最高可獲300萬元的意外相關身故保險金理賠，保單效力即行終止；或是導致符合保單條款附表所列的失能程度之一，即可依不同失能程度給付5萬至300萬元意外相關失能保險金給付。

依前述範例，若駕(騎)乘汽車、機車或自行車因意外傷害事故導致身故，且事故發生時已配戴安全設備，除原本之意外傷害身故保險金100萬以外，另可獲30萬元配戴安全設備意外身故保險金，保單效力即行終止；或導致符合保單條款附表所列的失能程度之一，即可依不同失能程度獲6.5萬至130萬元意外相關失能保險金給付。

除前述外，該商品另有一給付特色，保戶若因意外傷害事故導致符合保單條款附表所列失能程度之一，按失能診斷確定日保險金額的1%，依不同失能程度按月給付意外傷害失能扶助保險金，且保證給付120個月。