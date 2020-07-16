安聯人壽創舉 推壽險業第一個可預測未來的健康指數

台灣第一大外資壽險公司安聯人壽於今(16)日宣布與清華大學電機系BIIC實驗室產學合作，推出全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標 –安聯AI健康指數，使用台灣全民健保資料庫中，三年超過82億筆的去識別化的健保資訊，透過AI深度學習演算法，並依據三項健康相關重大事件(死亡率、住院率、癌症發病率)的風險發生率，建構出全新的健康指標。

此舉讓壽險公司除了保單銷售與客戶服務外，還可以讓每個客戶了解自身居住地的健康分數，掌握健康風險，更是安聯人壽投注資源，協助台灣公衛、智慧醫療發展的一大出擊。

台灣擁有亞洲覆蓋最廣的區域醫療系統，全民健康保險更促進台灣醫療體系的發展，龐大的數據資訊也有助於醫療科技的發展，並透過AI技術逐步轉型為智慧醫療，助台灣在對抗新冠肺炎這場戰役立下大功。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽近年來積極發展InsurTech，前年成功利用AI 打造客戶服務，今年將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用台灣全民健保資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數。

林順才表示，希望透過安聯AI健康指數的資訊，協助我們的保戶及台灣民眾可以了解不同區域、年齡的健康分數，或發生哪些共同的健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理，而「安聯AI健康指數」未來將朝可讓每個客戶了解自己健康分數的方向發展。

台灣醫療衛生的軟實力舉世聞名，全球資料庫網站Numbeo資訊「2020醫療保健指數」排行榜，台灣更以86.71分拿下全球第一，全台健康指數地圖，也首度完整大公開。

2020全台健康指數高達90.8，其中新竹市以92.0的高分稱冠全台。安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，安聯AI健康指數模型利用健保資料庫三年的數據(大於 82億筆資訊)，並將死亡、住院及罹患癌症等健康指數三大因子分別加總50%、25%及25%後加權計算而出。

研究發現，都會區的健康指數最高，其中以新竹市最高，健康指數為92分，其次為新竹縣(91.7分)與新北市(91.7分)，以及金門縣與連江縣的91.6分。

負責研究的台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒指出，都會區的健康指數明顯較高，與都會區的人口較年輕有關，如新竹市為全國最年輕的縣市，便以92.0的高分稱冠全台，而離島則因為老人家比較健康，較少就醫，因此拉高了健康指數。

至於健康指數較低的區域，則與區域中的人口老化有關，如嘉義縣及台東縣多為年輕人出外打拼較多的地區，人口移動效應使得兩者的健康指數遠低於平均。

在性別方面，沒有意外的，女性的健康指數明顯優於男性，林敬恒說，女性較關注健康狀況，身體稍有異樣，就會積極就醫，因此不容易小病釀成大病。在年齡分別上，越年輕的族群，身體狀況愈好。不過，有趣的是，從分析數據看來，離島的老人家健康指數明顯高於都會區的老人。

一場新冠肺炎影響全球經濟甚巨，讓保險公司重新思考對客戶的價值是什麼，林順才表示，保險公司應該轉型成提供不同價值的服務。

林順才表示，這次推出安聯AI健康指數，就是希望透過健康風險指數，來保護客戶的健康，讓客戶了解自己的健康指數，平時就做好身體健康狀況的管理。安聯人壽不只銷售保單，還要協助客戶過更健康的生活。