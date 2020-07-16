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全球掀起數位貨幣熱潮 胡一天：競爭就是地緣政治

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

源鉑資本創辦人兼執行長胡一天今（16）日指出，以防疫為目的推行的無限量化寬鬆貨幣政策以及紓困方案，將對面臨增長不足、槓桿過高的經濟體帶來巨大的財政壓力，並加深投資人對債務驅動的現行貨幣制度的可持續性的質疑，這正是許多投資機構開始增加資產配置到比特幣、虛擬貨幣及其他新興數位資產領域的動力。

源鉑資本今日於線上舉辦2020年春夏季策略展望會與央行數位貨幣（CBDC）研討會，由胡一天主持，分享源鉑資本所支持的新創企業最新動態，以及面臨中美「新冷戰」在資本市場與金融科技場域中開展的體系博弈，針對各國央行醞釀推出央行數位貨幣的大趨勢，投資人與企業決策者應該如何因應，提出深入的分析與策略。

新冠病毒全球肆虐，導致各國政府封城罷市，對許多產業造成巨大衝擊，反而成為加速數位轉型的催化劑。源鉑所投資的兩間位於紐約市的新創FundStrat與DeepMacro深數宏觀，逆勢取得業績增長。

其中專注以大數據機器學習分析全球宏觀經濟局勢與利率、匯率走向的金融科技新創DeepMacro，成功簽下全球前五大主權財富基金其中一間做為長期客戶，顯示國家級機構投資策略典範轉移的佈局。

胡一天指出，英國央行、日本央行、歐洲央行近期紛紛表態要研發央行數位貨幣。國際結算銀行（Bank for International Settlements）也在全球金融界關注的2020年報中以極大篇幅論述數位貨幣與新型支付系統，並明白表示央行創新的必要。虛擬貨幣與區塊鏈技術從網絡叛客社群誕生，加上Libra橫空出世，推動各國政府籌備央行數位貨幣，昭示了全球金融體系的巨變。

美中基於「再平衡」而在貿易、經濟、金融、科技、軍事、文化等領域的「新冷戰」，在可見的未來將持續進行。中國大陸很可能會領先全球，搶先利用分佈式帳本與央行數位貨幣技術，打造新一代的金融市場基礎設施。

其他大國在競爭驅使的安全困境下，打造為自己服務的金融互聯網基礎建設，勢在必行。胡一天認為，「CBDC的競爭，看起來很高科技，其實上是地緣政治。」

胡一天指出，建立在互聯網平台的大數據基礎之上的新型態支付系統，將可能成為構建「數位貨幣區」的基礎設施，如何在軟體與硬體層面參與建造這個基礎設施、創造規則，就是金融科技新創企業與跨國金融集團競合的新藍海。

隨著全球科技供應鏈在中美霸權博弈及貿易保護主義的大氣候下被迫選邊，本無國界的互聯網也將隨著新型基礎設施的「去全球化」而出現新的「國界」。有能力定義網絡空間國界的力量，必定是在科技、經貿、金融、文化、軍事等層面的綜合國力極強的大國。」由於中國大陸經濟量體太大，加上全球都不願過度倚賴美元，美元金融體系，必然會面臨數位人民幣體系在技術、商業、與政治層面的持續挑戰。

源鉑也大力支持其所共同創建、剛得到中華民國國家開發基金投資的金融科技新創企業帳聯網路科技公司（AMIS Technologies）加入Libra。

胡一天認為，放眼全球，掌握了大數據與區塊鏈關鍵資源的金融科技新創企業，若能成為連接霸權體系的橋樑，非常有機會成為下一波創新潮的新生主導力量。如何構建可信、高效、安全、從軟體到硬體、從產品到服務、從設計到行銷的金融科技供應鏈，是台灣難得的戰略機遇。

日本央行 金融科技 互聯網

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