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土銀國泰一號爭議 小股東控訴五大點

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
土銀國泰一號小股東自救會今（16）日召開記者會，並由委任律師龔新傑（圖左）主持。記者林子桓／攝影
土銀國泰一號小股東自救會今（16）日召開記者會，並由委任律師龔新傑（圖左）主持。記者林子桓／攝影

2006年成立的土銀國泰一號不動產投資基金（REITs）受益人大會將於29日召開，在此之前，小股東質疑五大點，呼籲金管會證交所、受託管理機構土地銀行，應本於監理、管理之責，好好正視這些弊端，對這場即將登場的大欺小「霸凌」，不要只冷眼旁觀、為大股東與關係人交易護航，應本於職責實踐公平正義，還給REITs小股東們一個良善的投資環境。

土銀國泰一號小股東自救會今（16）日召開記者會，並由委任律師龔新傑主持，會中指出，土銀國泰一號明明要討論、表決重大議案的受益人大會，竟然可以不經過公開會議，直接用書面受益人大會決議完成，讓小股東的聲音，都無法被外界聽到，將討論的重大議案包括：調漲管理費、新立績效獎金名目以及今後基金若要追加募集或私募，只要普通決議就能過關。

龔新傑提出五大質疑。一、收益連年降低，但管理費坐地起價，越來越高，現在還要通過新的自肥條款，土銀國泰一號REITs於2006年成立時，管理費僅2,033萬元，但2015年漲到4,586萬元，投資人獲配的收益卻一路減少，2006年每張REITs配息414元，但2019年已減為403元，今年預估將降到252元。

但這次的信託契約修章案，還要再增加巧立名目的績效獎金，每年只要REITs的淨值增加，就可獲得1,600萬的績效獎金。這種獎金計算方式，和受益人實際領取的股利多少完全脫節。

二、國壽對關係人不合理大幅降租，犧牲小股東投資人權益。新冠疫情期間，基金對同屬蔡家的寒舍「另眼相看」，一口氣降租30％長達七個月之久，使得土銀國泰一號的租金收入減少1.1億，但同一時間，寒舍對自己的股東竟然可以配息1.1億，這等於是拿土銀國泰一號投資人的權益去「補貼」寒舍的股東，且寒舍的股東絕大部分為蔡家關係人。

三、國壽15年來一直超標持有土銀國泰一號，形同「就地違法」，依據保險法146-1條規定，壽險持股最多不可超過10％，但國壽卻能持股土銀國泰一號高達20%，國壽「就地違法」長達15年之久，期間未見國壽有任何積極改善，將持股比例調整降低至符合法制規定。

四、.公開發行的REITs由重度決改普通決，證交所不管形同瀆職。土銀國泰一號雖然是「基金」而非「公司」，但同樣是公開發行上市的股票型投資商品，既然如此，REITs的各項重要決議，都與投資人息息相關，倘若該由三分之二重度決議的事項，拉低門檻改為過半的普通多數決就能過關，未來再搭配「關係人」在其中穿針引線，恐怕將有更多重大事項可被暗渡陳倉，廣大的散戶、小股東的投資權益直接被葬送。

五、此次書面召開受益人大會戕害小股東權益，土銀應善盡受託管理銀行責任。此次的修章案，有多項直接戕害小股東的權益。其中，降低私募門檻，將衝擊保險法第146-1關於「分散」REITs投資的規定及精神，反而更增加REITs的集中度，不利於REITs的活化。

此次「包裹式」的修章，透過一次修改30、40條，運用devil in the details手法，把私募門檻條款暗藏在眾多的修章條文裡，讓收到文的小股東目不暇給、因而容易忽略、無法查覺；這種作法不僅讓人覺得可議，身為受託管理銀行的土銀，更不應迴避責任，至少應逐條表決。

股東 土銀 國泰 證交所 金管會

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